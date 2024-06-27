İstanbul’da neler oluyor? Binalar peş peşe yıkılıyor: Binlerce bina risk altında!

İstanbul’da yer alan binalar risk altında kalmaya devam ediyor. Son haftalarda çöken bina ile beraber herkesin aklında riskli binalar yer aldı. Peki İstanbul’da ne kadar riskli bina var?

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İstanbul’da neler oluyor? Binalar peş peşe yıkılıyor: Binlerce bina risk altında!

Küçükçekmece, Bahçelievler’de binaların çökmesi İstanbulluyu tedirgin etti. Son olarak iki binanın peş peşe çökmesiyle gözler riskli binalara çevrildi.

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Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, çöken binaların ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koçak, binlerce binanın riski olduğunu söyledi.

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BİNALAR KALİTESİZ ŞEKİLDE YAPILMIŞ

Haziran ayının başında Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çökmüştü. Ardından Bahçelievler’de 3 katı kaçak olan bina sabah saatlerinde çöktü. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, binaların çökmesinin ardından şunları söyledi;

“Betonlarına, demirlerine baktım. 7 katlı bir binaya uygun bir malzeme değil. İmalatlar da öyle. Son derece kalitesiz imalat yapılmış. 7 katın böylesine mühendislik hizmeti alınmadan yapılması ayrı bir dert zaten. Binanın çökmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi kolonlar, kirişler taşıma gücünü kaybetmiş. Taşıyamadı artık binayı.

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Bakanlık, İstanbul'daki riskli binaların 600 bin civarında olduğu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 300 bin olarak açıkladı. Bunun 50 bini kesin bu haldedir. Çok net söyleyebilirim. Çünkü 40 senenin üzerindeki binalar bunlar. Burası da öyle, 1980 yapımı. 1995'te 2-3 katını kaçak yapmış üzerine. Bu tür binalarımız maalesef 50 bin civarı var. Yani her ilçede en az 1000 binamız vardır böyle.”

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