MEB’de torpil isteği iddalarına cevap geldi: Bakanlık açıklama yaptı

Bakan Yusuf Tekin hakkında ortaya atılan torpil iddiası üzerine bakanlık açıklama yapmak zorunda kaldı. Bazı sosyal medya ve haber organlarında Milli Eğitim Bakanı için torpil iddiaları öne sürüldü.

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MEB’de torpil isteği iddalarına cevap geldi: Bakanlık açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin hakkında asılsız iddiaların önüne geçmek için açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakan Yusuf Tekin'in, "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istediği" yönündeki haberleri yalanladı.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İddiaları çok yaylımasından dolayı MEB açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada şunlara yer verildi;

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“Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakan'ımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır. İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır.

Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı'na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ancak bu yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam etmiştir.”

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YASAL İŞLEM BAŞLYACAK

“Şu bilinmelidir ki hemen her platformda Bakanlığımıza dönük karalama ve iftira kampanyası yürüterek kamuoyunun güvenini sarsmaya yönelik tutum sergileyen ve Sayın Bakan'ımıza sistematik itibar suikastı maksadıyla haber yapanlar ve bu yalan haberi yayımlayanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem başlatılacaktır.

Toplumu yalan, yanlış, iftira ve tezviratlarla manipüle eden bu ve benzeri kuruluşlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi önem arz etmektedir.”

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