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İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığın hakkında istenen ceza belli oldu!

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığın hakkında istenen ceza belli oldu! İşte, önemli ayrıntılar haberimizde...

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığın hakkında istenen ceza belli oldu!
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İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığın hakkında istenen ceza belli oldu! İşte, önemli ayrıntılar haberimizde...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığın hakkında istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

İddianamede, muhtemel olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin iletildiği belirtildi.

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 139 sanığın hakkında istenen ceza belli oldu!

Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri vurgulanan iddianamede, kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.

Görüntü inceleme ve tespit tutanaklarına değinilen iddianamede, gruba dağılmaları yönünde uyarı yapıldığında kalabalık tarafından kolluk kuvvetlerine ve kameralarına görüşü engellemek amacıyla lazer tutulduğu ve grubun alanda beklemeye devam ettiği, ilerleyen saatlerde kalabalığın kendilerini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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