İstanbul Silivri’de yürekler ağıza geldi! Elektrik direği havai fişek gibi patladı!

İstanbul Silivri’de bir elektirik direği tehlike saçtı. Elektrik arızası veren direkten patlama ile beraber çıkan kıvılcımlar korku yarattı. İşte o görüntüler...

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İstanbul Silivri’de yürekler ağıza geldi! Elektrik direği havai fişek gibi patladı!

İstanbul Silivri’de bir elektrik direğinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silivri Selimpaşa meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Adeta havai fişek gibi art arda meydana gelen patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgenin elektriğini keserek arızayı giderdi. Patlayan elektrik tellerinden çıkan ateş adeta geceyi aydınlatırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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