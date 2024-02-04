Pendikspor'un 5 maçtır bileği bükülmüyor, Adana Demirspor'u 2-1 yenerek düşme hattının üstüne çıktı

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Siltaş Yapı Pendikspor, Lig'in ilk yarısında aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzmüştü. Ligin İkinci yarısına yaptığı flaş transferlerle üst üste aldığı galibiyetlerle başlayan Kırmızı Beyazlılar Trendyol Süper Lig 24. haftasında sahasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek düşme hattı bölgesinin üzerine çıkarak rahat bir nefes aldı.

PENDİKSPOR'DAN LİGİN İKİNCİ YARISINA SÜPER BAŞLANGIÇ

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdoulay Diaby ve 22. dakikada Umut Nayir'den geldi. İki golün de asistini yapan Mame Thiam karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Adana Demirspor'un tek golünü ise 90+10'da Nani attı.

72. dakikada kırmızı kart gören Halil Akbunar ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.

PENDİKSPOR 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Pendikspor bu galibiyetle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. İstanbul ekibi son 5 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Pendikspor ligde 26 puana yükseldi ve düşme hattından çıkarak 16. sırada yer aldı. 31 puanda kalan Adana Demirspor ise 9. basamakta yer alıyor. Yedi maçtır kazanamayan Adana ekibi, galibiyet özlemine bu karşılaşmada da son veremedi.

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UMUT NAYİR'DEN 5 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Umut Nayir, Pendikspor formasıyla çıktığı 5. maçında 4. kez fileleri havalandırdı. Umut'un 1 de asisti bulunuyor.

MAME THIAM'DAN 3 GOL, 3 ASİST

Pendikspor'un bir başka yeni transferi Mame Thiam ise kırmızı beyazlı takımdaki 5. maçında asist sayısını 3'e çıkardı. Thiam'ın 3 de golü bulunuyor. Sezonun ilk yarısını Kayserispor'da geçiren Senegalli futbolcu toplamda ise 14 kez fileleri havalandırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Adana Demirspor yarı sahasında sol kanatta Yusuf Barasi'nin hatalı pası sonucunda topu kapan Thiam, pasını savunmanın arkasına hareketlenen Diaby'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ taraftan kullandığı taç atışında Thiam, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Umut Nayir ile buluşturmak istedi. Umut'tan dönen top, önce Cisse sonra da Thiam'a çarparak yeniden milli oyuncunun önüne düştü. Umut Nayir'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından ağlara gitti: 2-0.

30. dakikada Michut'nun ceza yayı çizgisi üzerinden çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

45+3. dakikada Pendikspor önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Ani gelişen atakta Diaby, pasını sağ kanattaki Thiam'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasında Cisse, Magomedaliyev ve Nourani'yi çalımladıktan sonra topu Halil Akbunar ile buluşturdu. Halil'in penaltı noktası önünden uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Pendikspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

2. YARI

72. dakikada Pendikspor 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, orta sahada Tayfun Aydoğan'a yaptığı faulün ardından Halil Akbunar'a direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

86. dakikada Sequeira'nın sol kanattan kullandığı taç atışında topu kontrol eden Kappel'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Magomedaliyev topu kornere çeldi.

90. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden İsmail Çokçalış'ın içeri çevirdiği topu kontrol eden 15 yaşındaki Ozan Demirbağ'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

90+10. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Tayfun Aydoğan'ın ceza sahası dış sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Nani'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 2-1.

Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Midtsjö (Dk. 77 Kappel), Diaby (Dk. 62 Welinton), Thiam (Dk. 87 Murat Akça), Umut Nayir (Dk. 77 Çekiçi)

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Gravillon, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Michut, Alioui (Dk. 67 Ozan Demirbağ), Nourani (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Yusuf Barasi (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Aimbetov (Dk. 67 Nani)

Goller: Dk. 11 Diaby, Dk. 22 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 90+10 Nani (Yukatel Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 72 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Rassoul, Dk. 90+1 Umut Nayir (Yedek kulübesi) (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 71 Michut (Yukatel Adana Demirspor)

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