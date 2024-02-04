Borsada işlem gören şirketten yerli otomobil açıklaması: Yerli ve milli ikinci Togg geliyor!

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı kızışıyor. Yerli üretim olarak tek bilinen elektrikli otomobil Togg… Ancak rakip olarak yerli üretimleri ön plana çıkmaya başlıyor. Herkesin yakından tandığı bir teknoloji şirketi ise, elektrikli araç üreteceğini duyurdu.

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Borsada işlem gören şirketten yerli otomobil açıklaması: Yerli ve milli ikinci Togg geliyor!

Elektrikli otomobil üretimi dünya çapında büyük artış gösteriyor. Birçok teknoloji şirketi de otomobil sektörüne giriş yapıyor. Akıllı cihaz statüsünde de algılanan elektrikli araçlar için üretimler yapılıyor.

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Türkiye’de de Togg’dan sonra üretimler arttı. İlk olarak Togg’un ardından yerli otomobil “VERY” tanıtıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta geliştirildi. Ancak aracın seri üretimi 2025 yılında yapılacak.

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İKİNCİ YERLİ OTOMOBİL REEDER’DAN GELECEK

İkinci yerli üretim noktasında VERY öne çıksa da seri üretim bir sene sonra gerçekleşecek. Reeder ise üretimde ilk aracın 2024 yılının Ağustos ayında banttan inmesi bekleniyor.

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Yerli cep telefonu üreticisi olan Reeder’dan yapılan açıklamada yüzde 80 oranında yerlilik olacağı belirtildi. Geçtiğimiz yıl borsayada giriş yapan şirket, yatırımlarını hızlıca sürdürüyor.

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ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI

“Şirketimizin yenilikçi ve yerli teknolojik ürünleri ülkemiz ekonomisine kazandırma hedefleri kapsamında Ar-Ge departmanımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar dahilinde %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefimize uygun olarak, üretim planlamalarını Samsun'daki üretim tesislerimizde yaptığımız elektrikli araç projemizdeki ilk test aracımızı 30 Ağustos 2024 tarihinde üretim bantlarımızdan çıkartmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç üretimimize ilişkin gelişmeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.”

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