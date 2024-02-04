Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddia ediyordu: O isim, Merkez Bankası’ndan görevini tekrar istiyor

Son haftalarda hiç olmadığı kadar Merkez Bankası tartışıldı. Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın yaptıkları gündeme bomba gibi düştü. İddia edilenlere göre yetkisi olmadan birin işten çıkaran Erol Erkan, bir anda Türkiye’nin bir numaralı gündemine yerleşti.

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Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddia ediyordu: O isim, Merkez Bankası’ndan görevini tekrar istiyor

Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia eden Büşra Bozkurt, CİMER’e şikayette bulunmuştu. Haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Büşra Bozkurt şimdi ise yeniden işine kavuşmak istiyor.

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YETKİSİZ ATILDIM İŞİMİ İSTİYORUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda çalışan Büşra Bozkurt iş iadesi istedi. Görevine tekrar dönmek isteyen Bozkurt, konuya ilişkin açıklama yaptı. İşten çıkarılan Büşra Bozkurt,

“Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için 'operasyon' dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum.”

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BABA ERKAN GÖREVDEN ALDI

CİMER üzerinden yaptığı şikayeti de hatırlatan Bozkurt, o süreci tekrardan anlattı. Büşra Bozkurt,

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“Görev tanımı yapılmayan, yöneticimiz olduğu resmen ilan edilmeyen Baba Erol Erkan'ın talimatıyla Merkez Bankası'ndaki görevimden atıldım. Ben de son çare olarak CİMER'e başvurdum. Tüm amacım işime geri dönmekti. Gaye Hanım'ı hedef almadım.

Ortada ne başkana karşı düzenlenmiş bir plan, ne operasyon, ne de iftira vardı. Sadece mağduriyetim vardı. Yalancılıkla suçlandım. Bugün yalancı duruma düşürülmekten kurtuldum, işsizlikten de kurtulmak, işime geri dönmek istiyorum.

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Tüm amacım işime geri dönmekti. Gaye Hanım'ı hedef almadım. Ortada ne başkana karşı düzenlenmiş bir plan, ne operasyon, ne de iftira vardı. Sadece mağduriyetim vardı.”

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