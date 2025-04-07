İstanbul Pendik'te aynı noktada ikinci kaza: 5 gün içinde 5 can kaybı! İşte, o korkunç görüntüler...

İstanbul Pendik'te yaşanan trafik kazaları, bayram tatilinin de etkisiyle büyük bir faciaya sahne oldu.

Kurnaköy Gişeleri'ndeki kazalar, hem güvenlik önlemlerinin yetersizliğini hem de sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. 5 Nisan'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korkunç kaza, 7 Nisan sabahı aynı noktada tekrarlandı. Bu kez, tıra çarpan hafif ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hız limitlerine uyulması ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

5 Nisan 2025 tarihinde, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy Gişeleri'nde yaşanan trafik kazasında, bir otomobil tıra hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yapılan açıklamalar, dikkat eksikliği ve hız yapmanın tehlikelerine dikkat çekti.

Aynı Noktada İkinci Kaza

Bayram tatili süresince yaşanan ilk kazanın etkileri devam ederken, 7 Nisan 2025 sabahı Pendik Kurnaköy Gişeleri'nde bir diğer kaza daha yaşandı. Bu kez, bir hafif ticari araç, gişelerde bekleyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tırın altına girmesi sonucu, araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, kazaya müdahale etti.

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Kaza Sebebi Henüz Belirlenmedi

Pendik'teki kazanın nedeni henüz netlik kazanmış değil. Yetkililer, kazanın hız, dikkatsizlik veya yol koşullarıyla ilişkili olabileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Her iki kazanın da aynı noktada yaşanmış olması, güvenlik önlemleri ve sürücü davranışlarını sorgulamaya sebep oldu.

Bayram Tatilinde Yükselen Kaza Sayısı

Ramazan Bayramı tatili boyunca, yollardaki araç yoğunluğu arttı ve dikkatsizlik nedeniyle trafik kazaları da hızla çoğaldı. Pendik'teki kazalar, yol güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Artan kazalar, sürücülerin trafik kurallarına ne denli dikkat etmesi gerektiğini gösterdi.

Güvenlik Önlemleri Yetersiz Mi?

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgularken, sürücülere hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Geçtiğimiz yıllarda da benzer kazaların yaşandığı Kurnaköy Gişeleri'nde, bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için yeni önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Trafik Kazalarına Karşı Uyarılar Devam Ediyor

İstanbul'daki peş peşe kazalar, ülke genelinde trafik güvenliği konusunda önemli bir hatırlatmada bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları hız yapmamaları, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, hayat kurtarmanın en önemli önlem olduğunu belirtiyor.

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