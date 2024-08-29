Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı bir ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri: İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralının olduğu olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildiği belirtildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı bir ölü ve çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri: Detaylar birazdan haberimizde...

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İETT tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Metrobüs yolunda bu sabah 08.38'de meydana gelen trafik kazası sebebiyle vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kazada yaralanan yolcularımızın durumu ile kurumumuz ve İBB'nin ilgili birimleri yakından ilgilenmektedir. Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İstanbul'da dehşet kaza! Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
stanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu bir ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İstanbul'da dehşet kaza! Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada metrobüsteki bir kişinin hayıtını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

İstanbul'da dehşet kaza! Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı çok sayıda yaralı var

İstanbul Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı çok sayıda yaralı varİstanbul Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı çok sayıda yaralı var

Meteoroloji açıkladı, saatlerce sürecek, o iller dikkat! 29 Ağustos 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıklarıMeteoroloji açıkladı, saatlerce sürecek, o iller dikkat! 29 Ağustos 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

Ünlü spor yazarları Young Boys maçı sonrası Okan Buruk'u yerden yere vurdular! ''Okan Buruk dün gece intihar etti''Ünlü spor yazarları Young Boys maçı sonrası Okan Buruk'u yerden yere vurdular! ''Okan Buruk dün gece intihar etti''

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ümraniye'de şüpheli ölüm: Bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu!
Ümraniye'de şüpheli ölüm: Bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu!
Esenyurt'ta kontrol sırasında bıçaklı saldırı: Polis memuru ve bir vatandaş yaralandı!
Esenyurt'ta kontrol sırasında bıçaklı saldırı: Polis memuru ve bir vatandaş yaralandı!
Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'a Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'a Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi geliyor
Sabıkalı alt geçitte yine kaza! TIR alt geçide çarptı İEETT otobüsünün üzerine devrildi: 8 yaralı
Sabıkalı alt geçitte yine kaza! TIR alt geçide çarptı İEETT otobüsünün üzerine devrildi: 8 yaralı
Son Haberler
İhtiyacınız olan bir çok şey en uygun fiyata burada! BİM Market 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu yayınladı
İhtiyacınız olan bir çok şey en uygun fiyata burada! BİM Market 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Mahsulü elinde kalan çifçi çöpe atmak yerine, bedava vatandaşa dağıttı!
Mahsulü elinde kalan çifçi çöpe atmak yerine, bedava vatandaşa dağıttı!
Çifçiye müjdeli haber: Yüzde 100'ünü devlet ödeyecek!
Çifçiye müjdeli haber: Yüzde 100'ünü devlet ödeyecek!
Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı bir ölü ve çok sayıda yaralı var
Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı bir ölü ve çok sayıda yaralı var
Oğluna yaptığı işkence yürekleri sızlattı: Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi!
Oğluna yaptığı işkence yürekleri sızlattı: Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi!
Kaygan yol felaketi getirdi: Kontrolden çıkan otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı!
Kaygan yol felaketi getirdi: Kontrolden çıkan otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı, saatlerce sürecek, o iller dikkat! 29 Ağustos 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı, saatlerce sürecek, o iller dikkat! 29 Ağustos 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları
Mesut Özil'in tescilli güzel eşi Amine Gülşe, evini paylaştı görenler hayran kaldı! Evin güzelliği şaka mı?
Mesut Özil'in tescilli güzel eşi Amine Gülşe, evini paylaştı görenler hayran kaldı! Evin güzelliği şaka mı?
29 Ağustos 2024 Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin (mazot) LPG ve brent petrol fiyatları
29 Ağustos 2024 Perşembe akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin (mazot) LPG ve brent petrol fiyatları
İhtiyacınız olan bir çok şey en uygun fiyata burada! BİM Market 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu yayınladı
İhtiyacınız olan bir çok şey en uygun fiyata burada! BİM Market 30 Ağustos 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkoçelik-35" operasyonuyla 336 şüpheli yakalandı!
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Narkoçelik-35" operasyonuyla 336 şüpheli yakalandı!
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu: "Fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz"
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu: "Fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz"
Yorumlananlar
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!