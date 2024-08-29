Küçükçekmece'de iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı bir ölü ve çok sayıda yaralı var

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İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

İETT tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Metrobüs yolunda bu sabah 08.38'de meydana gelen trafik kazası sebebiyle vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kazada yaralanan yolcularımızın durumu ile kurumumuz ve İBB'nin ilgili birimleri yakından ilgilenmektedir. Kazayla ilgili idari ve teknik soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

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Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

stanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu bir ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada metrobüsteki bir kişinin hayıtını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

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