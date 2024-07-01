İstanbul Kağıthane'de akıl almaz olay: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı!

İstanbul Kağıthane'de çatıda tadilat yapan adan ayağı kayınca metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Aşağı düşerken rast gelen bir ipe tutunan adam ölümden kıl payı döndü.
Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir önlem almadan çatıda tadilat yapan adam, ayağı kayınca metrelerce yükseklikten aşağı düştü.
Aşağı düşerken rast gelen bir ipe tutunan adam ölümden kıl payı kurtularak iki duvar arasında sıkıştı. Havada resme asılı kalan adamı görenler gözlerine inanamadı.
Olay anı kameralara yansırken itfaiyenin kurtardığı adam sağlık ekipleri tarafından hasteneye kaldırıldı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber