Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! 'Biraz daha açar mısın'

Eski haber spikeri, şimdilerin şarkıcı ve oyuncusu Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi

ISIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Emircan Şahin'le ilişkisini geçtiğimiz sene nisan ayında kendisini darp ettiği iddiasıyla bitiren 21 yaşındaki Derin Talu hakkında eski aşkı da ortaya iddialar atmıştı.

Talu’ya ayrılmak istediğini söylediğini bunun üzerine Samyeli'nin kızının öfkeye kapılıp sırtını ısırdığını ve kendisinin darp edildiğini iddia etmişti.

"AYRILMA KARARIMI SÖYLEYİNCE SALDIRDI"

'Basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediği belirtilerek 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin ise ifadesinin detaylarında olay günü ikametinde arkadaşının da bulunduğunu, telefonuna gelen bir mesajdan dolayı tartıştıklarını ve Derin'den ayrılmaya karar verdiğini söylemesi üzerine kız arkadaşının kendisine saldırdığını aktardı.

POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sık sık deniz kenarından bikinili ve mayolu pozlar veren Derin Talu, son pozunu teknede verdi. Ünlü güzelin cesur tarzı sosyal medyada yankı uyandırdı.

Haberin Devamı

BEĞENİ YAĞDI

Instagram hesabında 236 bin takipçisi olan Talu'nun son pozlarına sevenlerinden 6880'nin üzerinde beğeni ve 100'den fazla övgü dolu yorum geldi.