İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoran alevlere teslim oldu!
İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoran alevlere teslim oldu! İşte, o görüntüler...
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İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoran alevlere teslim oldu! İşte, o görüntüler...
Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın yakınındaki bir restoranda çıkan yangın bir anda büyüdü.
Fatih Eminönü'nde Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan 5 katlı restoranda saat 13.00 sıralarındaki yangının bacadan çıktığı iddia edildi
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber
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