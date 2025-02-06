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İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoran alevlere teslim oldu!

İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoran alevlere teslim oldu! İşte, o görüntüler...

İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoran alevlere teslim oldu!
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İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoran alevlere teslim oldu! İşte, o görüntüler...

İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındadaki restorant alevlere teslim oldu!

Eminönü'nde Mısır Çarşısı'nın yakınındaki bir restoranda çıkan yangın bir anda büyüdü.

İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındadaki restorant alevlere teslim oldu!

Fatih Eminönü'nde Rüstempaşa Mahallesi Kalçin Sokak'ta Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan 5 katlı restoranda saat 13.00 sıralarındaki yangının bacadan çıktığı iddia edildi

İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındadaki restorant alevlere teslim oldu!

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul Eminönü'nde korkutan yangın: Mısır Çarşısı'nın yanındadaki restorant alevlere teslim oldu!

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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