Siyasiler, Gaziantep Nurdağı'nda: 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler dualarla anıldı...

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN KUR'AN-I KERİM OKUNUP DUALAR EDİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depreminin, 2. yılında Gaziantep Nurdağı ilçesinde bulunan depremzedeleri ziyaret etti. Siyasilerin ve depremzedelerin bir arada olduğu anma programında depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi...

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşarak tek yürek oldular...

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN MEZARLARINA TEK TEK KARANFİL BIRAKILDI

Bakan Tunç ve beraberindeki protokolde bulunan Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Belediye başkanı Fatma Şahin ile birlikte, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı...

''YIKILAN ŞEHİRLERİMİZ YENİDEN AYAĞA KALKACAK''

Tunç, Gaziantep Valiliği ziyaretinin de ardından yaptığı açıklamada, kentin bölgenin lider şehri olduğunu söyledi.

Bölgede 6 Şubat'ta dünya tarihinin en büyük depreminin yaşandığını ve en kısa zamanda bölgeyi tekrar ayağa kaldırmanın mücadelesi içinde olduklarını belirten Tunç, bu anlamda Gaziantep'te bölgesel bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

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İki gün sürecek bir çalıştay düzenlediklerini dile getiren Tunç, "Yıkılan şehirlerimizin, yeniden ayağa kaldırılması noktasında bir aksamaya meydan vermemesi adına özellikle hem yargı camiamız hem bölgedeki yöneticilerimizle birlikte çalıştaylar şeklinde iki gün sürecek toplantılar yapıyoruz. Buradan çıkacak sonuçlar, bizler için çok değerli olacak. Bunlar özellikle Meclis açıldığında yasama sürecinde ışık tutacak." dedi.

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