Zorunlu trafik sigortasına büyük zam! En düşük sigorta ücreti dudak uçuklatıyor

Araç sahipleri zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorunda. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından alınan bir karara göre, zorunlu sigorta primlerinde şubat ayında yüzde 10 artış uygulanacak.

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Zorunlu trafik sigortasına büyük zam! En düşük sigorta ücreti dudak uçuklatıyor

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu araç sigortasına zam yapılacak. Konuyla ilgili SEDDK genelgesi web sitesinde yayınlandı.

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Bu nedenle, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan en yüksek primler, 2024 yılı Şubat ayında yüzde 10 artırılacaktır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, 1 Şubat 2024 tarihinde yayımı tarihinde yürürlüğe giren Genelge hükümlerini yürütecek.

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