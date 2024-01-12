Zorunlu trafik sigortasına büyük zam! En düşük sigorta ücreti dudak uçuklatıyor Araç sahipleri zorunlu trafik sigortası yaptırmak zorunda. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından alınan bir karara göre, zorunlu sigorta primlerinde şubat ayında yüzde 10 artış uygulanacak.