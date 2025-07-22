İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!
İstanbul Beyoğlu’nda freni patladığı iddia edilen İETT Özel Halk Otobüsü çarparak 10 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.
İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!
İstanbul Beyoğlu’nda freni patladığı iddia edilen İETT Özel Halk Otobüsü çarparak 10 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.
İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen ve freni patladığı iddia edilen İETT Özel Halk Otobüsünün karıştığı 10 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre freni patlayan İETT Özel Halk Otobüsü’nün karıştığı 10 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haber7
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