  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!

İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!

İstanbul Beyoğlu’nda freni patladığı iddia edilen İETT Özel Halk Otobüsü çarparak 10 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Yayınlanma:

İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!

İstanbul Beyoğlu’nda freni patladığı iddia edilen İETT Özel Halk Otobüsü çarparak 10 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen ve freni patladığı iddia edilen İETT Özel Halk Otobüsünün karıştığı 10 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre freni patlayan İETT Özel Halk Otobüsü’nün karıştığı 10 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu’nda hareketli saatler: Freni patlayan otobüs önündeki 9 aracı biçti geçti!

Kaynak: Haber7

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar!Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar!

'On numara' iddia! Galatasaray'da Mertens’in yerine Enzo Millot mu geliyor? Enzo Millot kimdir, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar?'On numara' iddia! Galatasaray'da Mertens’in yerine Enzo Millot mu geliyor? Enzo Millot kimdir, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar?

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'de 70 günlük tatil başladı!Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'de 70 günlük tatil başladı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Düğün takılarını alıp kaybolmuştu: Kaçak damat evine geri döndü!
Düğün takılarını alıp kaybolmuştu: Kaçak damat evine geri döndü!
14 yaşındaki Rojda nerede? 2 gündür aranan kayıp kız sırra kadem bastı
14 yaşındaki Rojda nerede? 2 gündür aranan kayıp kız sırra kadem bastı
Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!
Kütahya'da dehşet: Şizofreni hastası, yan odadaki yatalak hastanın gözlerini oydu!
Ayşe Tokyaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında! Ayşe Tokyaz neden öldürüldü, kim öldürdü?
Ayşe Tokyaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında! Ayşe Tokyaz neden öldürüldü, kim öldürdü?
FETÖ'nün dirilmesine geçit yok, Hakmar ve Tatbak'ın 895 şubesine kayyum atandı: 16 Temmuz gazete manşetleri
FETÖ'nün dirilmesine geçit yok, Hakmar ve Tatbak'ın 895 şubesine kayyum atandı: 16 Temmuz gazete manşetleri
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yılı: Bir gecede yeniden doğduk! İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 9. yılı: Bir gecede yeniden doğduk! İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar
Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!
Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!