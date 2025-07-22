Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar!

Kamu bankaları emeklilere yönelik fırsatlarını açıklamayı sürdürürken yeni bir kampanyayı daha duyurdu. İşte detaylar...
Kamu bankaları emeklilere yönelik olarak fırsatlarını açıklamayı sürdürüyor.
Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere yönelik kampanya yaptı.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ücretsiz hizmetlere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve İSPARK otoparklarından yararlanma da getirildi.
ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ
Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz verilecek.
HALKBANK'TAN ÜCRETSİZ OTOPARK AVANTAJI
Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.
PROMOSYONLARINIZI DA KONTROL EDİN
Emekli maaş promosyonları bankalar tarafından güncelleniyor. Mevcut promosyonunuz varsa da daha yüksek promosyon veren bankaya maaşınızı taşıyarak yüksek promosyon elde edebilirsiniz.
BANKA PROMOSYONLARINDA SON DURUM NE?
Bu kapsamda şu anda bankalar 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen bir promosyon veriyorlar.
Promosyon dönemlerinde bir artış olduğu taktirde kişiler daha önce aldıkları tutarları yeniden başlatıp bu promosyon farklarını da alabiliyorlar.