Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar!

BANKA PROMOSYONLARINDA SON DURUM NE?

Bu kapsamda şu anda bankalar 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen bir promosyon veriyorlar.

Promosyon dönemlerinde bir artış olduğu taktirde kişiler daha önce aldıkları tutarları yeniden başlatıp bu promosyon farklarını da alabiliyorlar.