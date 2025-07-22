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Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar!

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Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar!
Kamu bankaları emeklilere yönelik fırsatlarını açıklamayı sürdürürken yeni bir kampanyayı daha duyurdu. İşte detaylar...
Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar! 1 18

Kamu bankaları emeklilere yönelik fırsatlarını açıklamayı sürdürürken yeni bir kampanyayı daha duyurdu. İşte detaylar...

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar! 2 28

Kamu bankaları emeklilere yönelik olarak fırsatlarını açıklamayı sürdürüyor.

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar! 3 38

Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere yönelik kampanya yaptı.

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar! 4 48

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ücretsiz hizmetlere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve İSPARK otoparklarından yararlanma da getirildi.

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar! 5 58

ÜCRETSİZ HGS ETİKETİ

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz verilecek.

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar! 6 68

HALKBANK'TAN ÜCRETSİZ OTOPARK AVANTAJI

Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar! 7 78

PROMOSYONLARINIZI DA KONTROL EDİN

Emekli maaş promosyonları bankalar tarafından güncelleniyor. Mevcut promosyonunuz varsa da daha yüksek promosyon veren bankaya maaşınızı taşıyarak yüksek promosyon elde edebilirsiniz.

Emeklilere bedava HGS ve otopark imkanı: İşte o bankalar! 8 88

BANKA PROMOSYONLARINDA SON DURUM NE?

Bu kapsamda şu anda bankalar 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen bir promosyon veriyorlar.

Promosyon dönemlerinde bir artış olduğu taktirde kişiler daha önce aldıkları tutarları yeniden başlatıp bu promosyon farklarını da alabiliyorlar.

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