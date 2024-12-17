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İstanbul Başakşehir’de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT sürücüsü kaldırımdaki yayayı altına aldı!

İstanbul Başakşehir’de seyir halindeki İETT otobüsü şoförün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

İstanbul Başakşehir’de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT sürücüsü kaldırımdaki yayayı altına aldı!
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İstanbul Başakşehir’de İETT’ye ait bir otobüsün şoförü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımda çıktı. Kazada kaldırımda bulunan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü H.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve A.T'ye çarptı.

İstanbul Başakşehir’de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT sürücüsü kaldırımdaki yayayı altına aldı!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ömer Ersin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, A.T, ambulansla hastaneye kaldırdı.

İstanbul Başakşehir’de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT sürücüsü kaldırımdaki yayayı altına aldı!

Polis ekipleri ise otobüs şoförü H.Y, gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Adamların kaldırımda yürüme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Başakşehir’de feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT sürücüsü kaldırımdaki yayayı altına aldı!

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Kaynak:AA

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