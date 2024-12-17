Galatasaray, Trabzonspor derbi sonrası hakem için şok sözler: Gecenin tek kötü unsuru hakemdi
Yayınlanma:
17 Aralık 2024 13:14
Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan yılın son derbi maçında hakem kararları gündem olarak ünlü spor yorumcuları Levent Tüzemen, İskender Günen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, maçın hakemi Kadir Sağlam hakkında şok sözlerle maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladılar. İşte o yorumlar
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SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, İskender Günen, Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tam 7 gol atıldığı Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını yorumladı. İşte yazarların yorumları…
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LEVENT TÜZEMEN: Altın yedek Michy Batshuayi
G.Saray ve Trabzonspor'u ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. G.Saray maçın favorisiydi, oyunun ve topun hakimiyetini uzun süreler elinde tuttu. Trabzonspor da asla teslimiyetçi bir oyun ortaya koymadı, tam tersine G.Saray'ın üzerine cesaretle ve etkili gitti. Dev maçta birbirinden güzel gollere tanık olduk. Mücadele kıran kıranaydı. Özellikle Trabzonspor kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışlarla resmen devleşti. G.Saray'da Mertens'in ilerlemiş yaşına rağmen üstlendiği mücadele tüm arkadaşlarına örnek olacak güzellikteydi. Pozisyon zenginliği açısından G.Saray rakibine karşı çok üstündü ama son vuruşlarda Barış istediği gibi şut atamadı. Futbolda laubaliliğe yer yok!
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"TOPA VURMAK YA DA KORNERE ATMAK AYIP MI?"
Ozan Tufan'ın attığı ilk golde kafa topuna çıkamayan Abdülkerim bu hatasının üzerine ceza alanı içerisinde laubalilik ile kaptırdığı topla Banza'ya hediye gol verdi! Topa vurmak ya da kornere atmak ayıp mı? Maalesef Türk futbolcularda ayıplanma duygusu adına bu tür hatalardan dolayı hem milli takım hem de kulüp takımları böyle goller yedi! G.Saray'da ciddi bir sorun var; nedir bu? Öne geçtikleri maçları maalesef hem lig hem Avrupa'da koruyamadılar. Kasımpaşa, Eyüp, Rigas ve Malmö maçlarından sonra Trabzon karşısında da bu hatayı yaptılar. Uzun yıllar unutulmayacak bu maçta altın yedek Batshuayi son dakikada attığı golle G.Saray'a sadece maçı kazandırmadı, psikolojik olarak da sarsılmasını engelledi.
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İSKENDER GÜNEN: Yapı böyle istedi!
Koşullar ne olursa olsun bazı maçlar var ki içinde bulunduğunuz durumdan daha farklı bir oyun ortaya çıkar. Aynen dün olduğu gibi. Ama mücadele gücünüz, takım olma bilinciniz ne kadar üst düzeyde de olsa bazı gerçekleri değiştirebilme şansınız ne yazık ki yok! Maçın odak noktası hakem. İlk yarıda iki tane sarı kartla değerlendirmesi gereken pozisyonu es geçti. Sivas maçından sonra görsel ve yazılı basında Barış Alper'e yapılan hareket bir hafta boyunca işlendi! Bir gerçeği konuşmak gerek. Üç hafta oynayamaz denen bir oyuncunun, 1 hafta sonra böylesi bir maçta gösterdiği performansı yorumlamak gerekmekte! Bu yaşanılanlar için söylenecek tek söz: Makyavelizm. Gelelim maça… Yunus Akgün'ün sonucu belirlediği bir süre… 1-0'dan sonra oyunun dengelendiği ve Cham'ın mükemmel asistiyle Ozan'la gelen beraberlik golü…
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"BAZI TAKIMLARI (!) YENMEK İNANIN KOLAY DEĞİL"
Fakat Trabzonspor'un sezon başından beri gelen sorunları devam etti. Temaslı oyunla rakip orta alanı rahatlıkla geçtiği ve de ceza alanı içerisinde yakaladığı pozisyonları gördük. İkinci yarıda Abdülkerim'in yaptığı büyük bir hata, gelen beraberlik golü, sonra ise Trabzonspor'un attığı üçüncü gol ve de ardından VAR'ın yarattığı penaltı ile gelen beraberlik golü! Yazık. G.Saray'ın attığı gol ve penaltı verilen pozisyonu bir kez daha herkesin değerlendirmesi gerekmekte! Sonuç; kayıp olan üç puan ama bir başka gerçek var ki takımın ortaya koyduğu mücadele gücü, büyük takıma yakışan bir olgu. Ama bugün içinde bulunduğumuz futbol ortamında ne yazık ki bazı takımları (!) yenmek inanın kolay değil! Draguş çok rahat sonucu belirleyecek pozisyonda golü atsa herhalde yapı bir anda çökerdi.
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Nefesleri kesti
Dün gece gerçekten üst düzey, bol aksiyonlu, gollü nefes kesen bir maç izledik. Tabi orta sahaların bu kadar kolay geçilip bu kadar çok pozisyon bulunması yani toplam 7 golün dışında 10 tane de golün kaçırılması günümüz futbolunun ilkelerine uygun değil. Galatasaray, alışılmış ofansif gücüyle maça başladı. Trabzon da kazandığı her topta ileri çıkmayı düşününce yüksek bir tempo oluştu. Galatasaray, ilk yarıyı Yunus'un mükemmel asist ve mükemmel golüyle önde tamamladı. Bu yarıda Ozan Tufan'ın kafa golü de Premier Lig ayarındaydı. Galatasaray, ikinci devreye biraz kontrollü oynayalım diye durgun başladı. Sonrasında Trabzon üst üste iki gol atınca işin rengi değişti. Galatasaray beraberliği yakaladı. Ondan sonra Barış'ın dribblingleriyle tehlikeler yarattılar. Sonra uzatmada maçın kırılma anı geldi. Draguş'un topu kaleye yönelirken Abdülkerim müthiş çıkardı. Son saniyede de G.Saray yine kazanmayı başardı.
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"TAKIM SAVUNMALARI FELAKETTİ"
Bir özel paragraf da Batshuayi'ye açmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter. İcardi, Osimhen varken hiç şans bulamıyordu. İcardi sakatlandı, Osimhen hazır değildi. Buna rağmen Okan Buruk onunla başlamadı. Sonra maça girdi ve takımını zafere taşıdı. Trabzon'a gelince hırslı ve yürekli oynadılar. Nwakaeme, hücum girişimlerinin odak noktasıydı. Ama takım savunmaları ise tam bir felaketti. G.Saray'ın attığı 4 golün dışında kaçan bazı fırsatlar ve Uğurcan'ın 6 net kurtarışı her şeyi açıkça anlatıyor.
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BÜLENT TİMURLENK: Fazla mesai!
Santra noktasına giderken Okan Buruk'un takımına mesajları netti: 1- Hakim Ziyech valizini topla. 2- Bulduğun şansı değerlendiremedin Batshuayi, Osimhen kulübedeyken bile yanında otur. 3- Sakatlıktan dönüp hazır olmayanla riske girmem (Osimhen, Davinson, Jacobs). Karşınızdaki Trabzonspor ve armasıyla ne puan tablosundaki yeri ne deplasman performansına bakmadan derbi deyin ya da büyük maç deyin hakkını vermek zorundasınız. Galatasaray hücumda zengin sol bekinde Berkan ile sıkıntılı başladı. Yunus'un Mertens'e attığı nefis ara pası ve harikulade sol plasesine karşılık Ozan Tufan'ın ön direkte usta işi kafa vuruşu.
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"BURUK BUNU DÜZELTMELİ"
Temaslı oyunun bol olduğu iki kanat oyuncusunun yaş toplamı 69 olan Trabzonspor'un ev sahibini ziyadesiyle zorladığı bir ilk yarı izledik. Buruk'un takımı 35 ile 45 arasında bulduğu üç pozisyondan birini atsa maçın fişini ilk 45'te çekebilirdi. Sara ve Torreira ikilisinin üzerine binen yoğun fikstür savunmada Davinson'un yokluğu Trabzonspor'a ikinci yarının ilk çeyreğinde iki gol birden getirdi. Barış Alper Yılmaz, bir maçta daha yapması gerekeni değil her şeyi yapmaya çalışan karaktere bürününce tabeladaki kaos büyüdü. Yedi deplasmanda dört gol atabilmiş Trabzonspor'dan kendi sahanda 3 gol yiyorsan lig maratonunun değişmez gerçeklerinden birine uymuyorsundur demektir: Forvetler yarışta tutar savunmalar şampiyon yapar. Buruk bunu düzeltmeli… Forvetler böyle fazla mesai yapmamalı (!)
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AHMET ÇAKAR: Gecenin tek kötü unsuru hakemdi
Korkunç bir gece izledik. 7 gol oldu ama inanın bana 17 gol de olabilirdi. Uzatmada bile Draguş'la Trabzonspor mutlak golü kaçırdı, top döndü Draguş manasız bir faul yaptı, uzatmanın 8. dakikasında da Ali Şahin kendi kalesine golü atıp Trabzonspor'un çok iyi direndiği bir maçı yine sıfır puanla tamamlamasına neden oldu. İki takımı da kutlamak lazım. Müthiş goller var. Özellikle ilk yarı bir gol, bir asist yapan Yunus Akgün resitali izledik. Galatasaray devreyi 2-1 önde kapadı ama ikinci yarı Abdülkerim'in ayağındaki topu kaptırması sonucu Trabzonspor beraberliği sağladı.
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"YUNUS'A KART BİLE GÖSTEREMEDİ"
Hemen ardından da öne geçti. Düşünebilir musunuz, son yarım saat Trabzonspor önde. Ardından yapılmış acemici bir penaltı ile G.Saray beraberliği yakaladı ve 97'de maçı kazanmasını bildi. Eğer G.Saray şampiyon olacaksa bu maç çok önemli bir kırılma noktasıdır. Maçın tek kötü unsuru skandal yönetim gösteren, çok kötü kararlar veren hakem Kadir sağlam. Hangisinden başlayayım… Serdar'a gösterdiği sarı kart mutlak yanlış. Rakibinin suratına dirsek atan Yunus'a bırakın kırmızıyı kart bile göstermedi. Trabzon'un ikinci golü öncesi faul falan yok, ardından gol geliyor. Abdülkerim'in mutlak sarı kartı es geçildi. G.Saray lehine verdiği penaltıda karar VAR ile geldi ve mutlak doğru. Ama eleştirilerin en büyüğünü yayıncı kuruluşa söylüyoruz. Trabzon'u 3-2 öne geçiren golde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz. Peki bunu kim gösterecek sıfırda kamerası olması gereken yayıncı kuruluş. Dedik ya Türk futbolunda birçok şey rezil hale gelmiş.
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MUSTAFA ÇULCU: İşte madde madde Sağlam analizi
Hakem Kadir Sağlam, 38 yaşında FIFA hakemimiz. Süper Lig'de sarı kart ortalaması 6.5. TFF 1.Lig de 4.5… Bu sezon yönettiği berabere biten iki karşılaşma Hatay-Trabzonspor 10 sarı kart, yine Hatay-Beşiktaş 12 sarı kartla sezonun rekorlarını kırdı. Maçın hemen başında Serdar'ı Mertens'in ayağına bastığı için faul verdi sözle uyardı. 16'da yine faul yapınca bu kez faullü oyundan dolayı sarı gösterdi. Abdülkerim'in benzer faullü oyunu tekrarlamasına, Banza'ya yaptığı faulle umut vadeden atağı önlemesine rağmen ilk yarıyı sarı kart görmeden tamamlaması adil oyun yorum ve uygulama adına kabul görmedi. Yunus'a yaptığı faul sınırları zorlayan bir faul dolayısıyla Ozan'a gösterdiği sarı kart sınırda. Ancak Yunus'un dirsek-kol ile Cham'a yaptığı eylem de sınırda, lakin sarı kart göstermeme[1]si büyük hata. Galatasaray'ın attığı ikinci gol öncesinde orta alanda Banza-Sara top mücadelesinde verdiği faul, faul değil. Ancak golü bu faulle bağlantılı hale sokamayız.
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"MUSLERA-BANZA'YA PENALTI VERİLEMELİYDİ"
Trabzonspor'un 3. golü öncesinde topun çizgi ile temasını ancak VAR tespit edebilir. VAR çıkmadı deyince, gol geçerli oldu. 60'da Galatasaray penaltı bekledi, Malheiro-Mertens pozisyonunda hakem önce aut verdi, sonra doğru VAR müdahalesi ile penaltı geldi. Mertens topla Malheiro arasına kendini sokuyor, arkada kalan Malheiro dikkatli olacak. Faul yapmayacak. 87'de Muslera topla çıkmakta geç kalınca, Banza topa kafa vuruyor. Muslera-Banza'ya hakem penaltı vermeliydi. Belki bu temas basit diyecek olanlar çıkacak ama topla oynayan Banza, geç kalıp rakibe elleri temas eden Muslera. Malheiro-Mertens teması ile verilen penaltıdan ne farkı var? Son dakikalarda Mendy'ye çıkan sarı doğru, kademede Trabzonsporlu oyuncu var, bariz gol şansı olmaz.
KAYNAK: SABAH