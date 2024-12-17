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SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı

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SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı
Suriye'de Muhalif güçlerin 61 yıllık Baas rejimine son vererek ülkede yönetimi ele geçirmesinden sonra muhalif güçlerin en önemli güçlerinden biri olan Suriye Milli Ordusunun 2. Ordu Komutanı Fehim İsa, katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklamalarla şok gerçekleri ortaya koydu.
SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 1 118

Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle ilgili olarak son derece önemli açıklamalarda bulunan İsa, Türkiye'nin devrimdeki rolüne değindi.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 2 218

Suriye'deki iç savaşta PKK ve DEAŞ gibi iki terör örgütünün çıktığını söyleyen Fehim İsa, Türkiye'nin 24 Ağustos 2016 tarihinde Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığını sona erdirmek adına başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 3 318

Önümüzde yeni bir asır açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bizim de.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 4 418

Belki de o gün olmasa şu anda ne bu zaferi kutlayacaktık, rejimin düşüş zaferini.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 5 518

Ne de Suriye'nin özgürlüğünden bahsedecektik.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 6 618

"TÜRKİYE OLMASAYDI ŞUAN DEVRİM OLMAZDI"

Bu operasyonların karşılığını 2020'de gördüklerini ifade eden İsa, Rusya, İran ve rejimin İdlib'de sivil halkı katlettiğini ve Türkiye'nin buna karşı koyduğunu belirtti ve şunaları söyledi;

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 7 718

Anlaşma hattını, savaşı hafifleştirme hattını Türkiye tespit etti hamdolsun Rabbime.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 8 818

O zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri olmasaydı şu anda devrim kalmayacaktı.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 9 918

Fehim İsa, 2011'den; devrimin ilk gününden bu yana Türkiye'nin desteğini esirgemediğini belirterek, "Savaştan kaçan sivil insanlarımız oldu. Onları da halk çok iyi şekilde karşıladı. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zaferde çok büyük bir payı var. Bunu da kimse hiç inkar edemez." ifadelerini kullandı.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 10 1018

"SURİYE 4 PARÇAYA BÖLÜNECEKTİ"

Suriye'nin 4 parçaya bölünebileceğini söyleyen İsa, Humus'ta, Lazkiye'de, Tartus'ta bire Alevi devleti kurulmak istendiğini belirtti.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 11 1118

Bunun da Türkiye için çok büyük bir tehlike olacağını söyleyen Fehim İsa, bir diğer devletin ise güneyde; İsrail sınırında, bir devletin kuzeydoğuda kurulacağını belirtti.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 12 1218

Bir de küçük bir bölümün Türkmenlere, sünni Araplara bırakılabileceğini dile getirdi.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 13 1318

"KAHRAMAN OLMAK İSTESEYDİ YA TOPRAĞINDA ÖLÜRDÜ YA DA..."

Esed'in kaçtıktan sonra yaptığı "Ben kaçmadım, Ruslara sığındım" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren İsa şöyle konuştu;

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 14 1418

"Esed kahraman olmak isteseydi ya toprağında ölürdü, ya da teslim olurdu."

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 15 1518

Suriye'nin askeri üslerinin bulunduğu bölgelerin ellerinde olduğunu hatırlatan İsa, rejimin zamanı geçmiş silahlarla ülkeyi yönettiğini söyledi.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 16 1618

"REJİMİ DEVİRDİĞİMİZ GİBİ TERÖR ÖRGÜTÜLERİNİ DE BİTİRECEĞİZ"

İsa ayrıca devrimin hedeflerinden birisinin Suriye'de toprak bütünlüğü olduğunu söyledi ve "Rejimi devirdiğimiz gibi terör örgütlerini de bitireceğiz." ifadesini kullandı.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 17 1718

İsa, sözlerinin sonunda Suriye'deki devrimin kitapla yazılarak bitirelemeyeceğini söyledi.

SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı 18 1818

İsa, sözlerinin sonunda Suriye'deki devrimin kitapla yazılarak bitirelemeyeceğini söyledi.

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