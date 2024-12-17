SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı
Yayınlanma:
17 Aralık 2024 13:48
Suriye'de Muhalif güçlerin 61 yıllık Baas rejimine son vererek ülkede yönetimi ele geçirmesinden sonra muhalif güçlerin en önemli güçlerinden biri olan Suriye Milli Ordusunun 2. Ordu Komutanı Fehim İsa, katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklamalarla şok gerçekleri ortaya koydu.
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Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle ilgili olarak son derece önemli açıklamalarda bulunan İsa, Türkiye'nin devrimdeki rolüne değindi.
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Suriye'deki iç savaşta PKK ve DEAŞ gibi iki terör örgütünün çıktığını söyleyen Fehim İsa, Türkiye'nin 24 Ağustos 2016 tarihinde Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığını sona erdirmek adına başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;
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Önümüzde yeni bir asır açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bizim de.
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Belki de o gün olmasa şu anda ne bu zaferi kutlayacaktık, rejimin düşüş zaferini.
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Ne de Suriye'nin özgürlüğünden bahsedecektik.
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"TÜRKİYE OLMASAYDI ŞUAN DEVRİM OLMAZDI"
Bu operasyonların karşılığını 2020'de gördüklerini ifade eden İsa, Rusya, İran ve rejimin İdlib'de sivil halkı katlettiğini ve Türkiye'nin buna karşı koyduğunu belirtti ve şunaları söyledi;
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Anlaşma hattını, savaşı hafifleştirme hattını Türkiye tespit etti hamdolsun Rabbime.
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O zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri olmasaydı şu anda devrim kalmayacaktı.
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Fehim İsa, 2011'den; devrimin ilk gününden bu yana Türkiye'nin desteğini esirgemediğini belirterek, "Savaştan kaçan sivil insanlarımız oldu. Onları da halk çok iyi şekilde karşıladı. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zaferde çok büyük bir payı var. Bunu da kimse hiç inkar edemez." ifadelerini kullandı.
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"SURİYE 4 PARÇAYA BÖLÜNECEKTİ"
Suriye'nin 4 parçaya bölünebileceğini söyleyen İsa, Humus'ta, Lazkiye'de, Tartus'ta bire Alevi devleti kurulmak istendiğini belirtti.
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Bunun da Türkiye için çok büyük bir tehlike olacağını söyleyen Fehim İsa, bir diğer devletin ise güneyde; İsrail sınırında, bir devletin kuzeydoğuda kurulacağını belirtti.
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Bir de küçük bir bölümün Türkmenlere, sünni Araplara bırakılabileceğini dile getirdi.
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"KAHRAMAN OLMAK İSTESEYDİ YA TOPRAĞINDA ÖLÜRDÜ YA DA..."
Esed'in kaçtıktan sonra yaptığı "Ben kaçmadım, Ruslara sığındım" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren İsa şöyle konuştu;
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"Esed kahraman olmak isteseydi ya toprağında ölürdü, ya da teslim olurdu."
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Suriye'nin askeri üslerinin bulunduğu bölgelerin ellerinde olduğunu hatırlatan İsa, rejimin zamanı geçmiş silahlarla ülkeyi yönettiğini söyledi.
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"REJİMİ DEVİRDİĞİMİZ GİBİ TERÖR ÖRGÜTÜLERİNİ DE BİTİRECEĞİZ"
İsa ayrıca devrimin hedeflerinden birisinin Suriye'de toprak bütünlüğü olduğunu söyledi ve "Rejimi devirdiğimiz gibi terör örgütlerini de bitireceğiz." ifadesini kullandı.
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İsa, sözlerinin sonunda Suriye'deki devrimin kitapla yazılarak bitirelemeyeceğini söyledi.
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İsa, sözlerinin sonunda Suriye'deki devrimin kitapla yazılarak bitirelemeyeceğini söyledi.