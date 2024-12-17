SMO komutanından çok konuşulacak açıklama! Eğer Türkiye olmasaydı Suriye'de dört devlet kuracaklardı

Fehim İsa, 2011'den; devrimin ilk gününden bu yana Türkiye'nin desteğini esirgemediğini belirterek, "Savaştan kaçan sivil insanlarımız oldu. Onları da halk çok iyi şekilde karşıladı. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bu zaferde çok büyük bir payı var. Bunu da kimse hiç inkar edemez." ifadelerini kullandı.