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Ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verilmişti: Küçük Ege'den acı haber geldi!

Küçük Ege'den acı haber geldi: İzmir'de 12 Aralık 2018'de ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği iddiasıyla kalbi duran ve beyin felci geçirdiği belirtilen 11 yaşındaki Ege Avcı, sepsis (vücutta enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verilmişti: Küçük Ege'den acı haber geldi!
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Küçük Ege'den acı haber geldi: İzmir'de 12 Aralık 2018'de ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği iddiasıyla kalbi duran ve beyin felci geçirdiği belirtilen 11 yaşındaki Ege Avcı, sepsis (vücutta enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verilmişti: Küçük Ege'den acı haber geldi!

Torbalı ilçesinde yaşayan ve 2 Eylül'de fenalaşması üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, taşikardi belirlenmesi üzerine tedavi altına alındı.

Avcı, tedavi gördüğü hastanede önceki gün sepsis dolayısıyla yaşam mücadelesini kaybetti.

Ege Avcı'nın cenazesi, dün Torbalı Merkez Orhaniye Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türkmenköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verilmişti: Küçük Ege'den acı haber geldi!

Olay

Torbalı Devlet Hastanesi'ne 12 Aralık 2018'de göz ameliyatı için götürülen Ege Avcı'nın anestezi sırasında önce solunumu ardından kalbi durmuş, küçük Ege buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınmıştı.

Tetkik ve inceleme sonucu Ege'ye anestezi öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği belirlenmiş, yaklaşık 2 ay süresince tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulmuştu.

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Kaynak:AA

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