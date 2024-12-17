Ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verilmişti: Küçük Ege'den acı haber geldi! Küçük Ege'den acı haber geldi: İzmir'de 12 Aralık 2018'de ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği iddiasıyla kalbi duran ve beyin felci geçirdiği belirtilen 11 yaşındaki Ege Avcı, sepsis (vücutta enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması) nedeniyle hayatını kaybetti.