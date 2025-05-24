İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği, daha güçlü bir şekilde Oğuzhan Bayrak ile yola devam dedi

İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği olağan kongresinde Divan Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca yaparken, yardımcılıklarını Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun ve Türkiye Basın Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Oğuz yaptılar.

Divan heyetinin seçiminin ardından geçilen kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği’nin geçmiş dönem faaliyet raporlarının görüşülmesinin ardından Başkan Oğuzhan Bayrak derneğin geride kalan dönemdeki çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı Oğuzhan Bayrak, katılan tüm üyelere teşekkür ederken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında da bilgiler verdi ve katılan tüm üyelere teşekkür ederek birlik beraberlik mesajı verdi.

Kongrede bir konuşma yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, yerel basının sorunlarına dikkat çekti. Karaca, Basın İlan Kurumu'ndan ilan alan gazete sayılarının her geçen gün azaldığını vurgulayarak, yerel basının içinde bulunduğu ekonomik krizle boğuştuğunu ve ayakta kalmak için büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun’da yaptığı konuşmada, Gebze Gazeteciler Cemiyeti ile İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek, iki kuruluşun "İkiz Kardeş Gibi" olduğunu ve birçok faaliyette ortak hareket ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından geçilen kongrede, mevcut başkan Oğuzhan Bayrak 3 yıl için yeniden başkan seçilirken yeni yönetim, denetim ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Basın Vakfı delegeleri şu isimlerden oluştu;

YÖNETİM KURULU ASIL:

Oğuzhan Bayrak (Başkan)

İbrahim Şahin

Doğan Şerefli

Halil Topal

Kaan Murat Manici

Murat Çaltepe

Nergiz Süslü

Alaatin Böke

Halil Güler

Ömer Erdem

Arife Emek

YÖNETİM KURULU YEDEK:

İsmail Polat

Aylin Özkan

Ali Şeyhanlı

DENETİM KURULU ASİL:

Kenan Çakal

Arzum Tanpınar

Sedat Savaş

DENETİM KURULU YEDEK:

Özlem Tahtacı

Aytekin Akkurt

Sümeyye Ural Yakut

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU DELEGELERİ:

Oğuzhan Bayrak

İbrahim Şahin

Nergiz Süslü

Murat Çaltepe

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETLERİ BASIN VAKFI DELEGELERİ:

Oğuzhan Bayrak

Kaan Murat Manici

Alaatin Böke

Doğan Şerefli

Kongre, dilek ve temenniler bölümüyle son buldu. Üyeler, derneğin geleceğine dair eleştiri ve iyi dileklerini paylaştı. Kongre sonrası dernek yöneticileri ve üyeleri, Tuzla LİMOS Restaurant’ta samimi bir ortamda yemekte bir araya gelerek birlikteliklerini pekiştirdi.