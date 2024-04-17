İsrail-İran krizi hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tek kelimelik yorumu!

Geçtiğimiz hafta sonu Orta Doğu’da yaşanan olaylar bir anda dünyanın gündemine taşınmıştı. İran, İsrail’in saldırısına misilleme yapmıştı. İran, Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece saldırı gerçekleştirdi.

İran, öncesinde saldırı yapacağını açıklamıştı. İran’ın ilk defa yaptığı bir uyarı dikkat çekti. Misilleme de yüzlerce done ve füze kullanıldı. Ancak saldırıda önemli bir zaiyat olmadı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup konuşmasında önemli açıklamalar yaptı!

BAHÇELİ’DEN “TİYATRO” AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında toplantısında konuştu. Partisinin grup toplantısında Bahçeli, Orta Doğu’da yaşananlara da yorum yaptı. İran’ın İsrail’e saldırısını MHP lideri Bahçeli şu şekilde dile getirdi;

“Adeta iki ülke tarafından bir tiyatro oyunu sergilendi. Barış herkesin yararınadır. İsrail'in Gazze'deki soykırım suçunu tahammül etmek, sabır göstermek hiçbir vicdan sahibinin yapacağı bir şey değildir. Netanyahu, canidir. İstifa etmelidir, hesap vermelidir.”

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