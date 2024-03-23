İslam Memiş’ten iddialı yorum: “1 milyonum olsa” diyerek ne ima etti?

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, hafta biterken yine kritik açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren Memiş, faiz kararı ve altına dikkat çekti. İşte o yorumlar;

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FED GÜVERCİN, TCMB ŞAHİN

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise sürpriz bir karar ile politika faizini yüzde 45’den yüzde 50’ye yükseltti. Fed, GÜVERCİN, TCMB, ŞAHİN idi. Hatta TCMB’nin ÇOK ŞAHİN olduğunu söyleyebilirim. Faiz tercihi bana göre iyi olmadı.”

SAKİNLİK OLACAK

“Dolar çok önemli. Serbest kur ile resmi kur arasında 1 lira fark var. 32 lira üzerinde dolar kuru var serbest piyasalarda. Yükselişler bitmedi. Kısa bir mola sadece. Sakin sakin 10-15 gün sakinlik göreceğiz.”

ALTIN FİYATI DEĞİŞİYOR

“Resmi kurda gram altın 2350 lira. Kim veriyor? Herkes gösteriyor, hiç kimse vermiyor. Yok öyle bir fiyat. Hiç kimsede yok. Kapalıçarşı'da gram altın 2495 lira. Bu düşük lira. Gün içinde 2548 lirayı gördü gram altın ons altın desteği ile. Gördünüz mü bugün de rekor kırdı. Bunu aylarca duyacaksınız. Aylar boyunca yükselecek bir döviz piyasasına hazır olun. Gerçekleşiyor.”

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GÜMÜŞ BEDAVA

“Ons gümüş ise altına kıyasla bedava. Bugün 1 milyon TL'm olsa altın almam ama gümüş alırım. Gümüş o kadar bedava. Eğer altına alternatif arıyorsanız bunun adı gümüştür.”

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