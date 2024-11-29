TÜRK-İŞ'ten flaş asgari ücret açıklaması! O rakam asla kabul edilmeyecek

Yeni asgari ücret rakamını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl da TÜRK-İŞ tarafından temsil edilecek. Komisyonun 15 kişilik üyeleri arasında aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu gibi farklı meslek gruplarından temsilciler yer alacak ve asgari ücretlilerin taleplerini dile getirecekler. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi süreci Aralık ayında başlayacak.

TÜRK-İŞ, işçi kesimini temsilen 5 kişilik bir heyetle bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak. Heyetin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaparken, heyetteki 4 işçi, aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları taşeron işçisi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven, asgari ücretlilerin sesi olacak.

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Yeni asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği, ancak zamlı maaşların şubat ayında alınacağı ifade ediliyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin sadece doğrudan çalışanları değil, aynı zamanda kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği ve sağlık sigortası primi gibi 20'den fazla önemli kalemi de etkilediğini vurguladı.

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Atalay, bu sürecin sadece işçileri değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini belirterek, IMF, kredi derecelendirme kuruluşları ve siyasi partilerin bu konuyu daha önce gündeme getirmeye başladığını belirtti. Ayrıca, asgari ücret tartışmalarının, ürün ve hizmet fiyatlarını etkileyen bir faktör olduğunu da sözlerine ekledi.