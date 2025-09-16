  1. Anasayfa
İş yerinden gelen kötü koku ortaya çıkardı: 3 gün önce ölmüşler

İş yerinden gelen kötü koku ortaya çıkardı! Osmaniye'de iş yerinde bir erkek ile bir kadının cansız bedenleri bulundu.

Yayınlanma:

Osmaniye'de iş yerinde bir erkek ile bir kadının cansız bedenleri bulundu.

Osmaniye Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinin 3 gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine, çevredeki iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş yerine giren polis ve sağlık ekipleri, depo olarak kullanılan arka bölümde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

3 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Yapılan araştırmada cesetlerin iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y'ye ait olduğu, tahminen 3 gün önce öldükleri tespit edildi.

İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

