Son dakika... FIFA'dan yeni sezonda yeni karar!

FIFA, gelecek sezon milli takım maç takviminde değişikliğe gidecek. A Milli Takım'ı da etkileyecek bu değişiklik sonrası yeni sezondaki ilk milli takım arasının daha uzun olması planlanıyor.

Dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA, 2026/27 sezonunda milli takım maç takviminde geçerli olacak yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

FIFA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2026/27 sezonundaki ilk milli takım arası daha uzun olacak.

2026'DA EYLÜL VE EKİM AYLARINDAKİ MİLLİ TAKIM ARALARI BİRLEŞTİRİLECEK

Daha önce eylül ve ekim aylarında birer kez milli takım arası verilirken yeni sezonla birlikte iki ay birleştirilecek.

Buna göre yeni sezondaki ilk milli takım arası 21 Eylül 2026 ile 6 Ekim 2026 tarihleri arasında olacak.

Yapılacak değişikliğin ardından ise milli takım arasında 4 maç oynanacak ve yeni takvim 2030 yılına kadar geçerliliğini koruyacak.

Söz konusu kararla A Milli Futbol Takımımız da bu değişiklik ile milli takım kampını uzun tutacak.

