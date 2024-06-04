İş Dünyası 2.0 Platformu düzenlenen imza töreni ile AHİSİAD Bünyesine Katıldı

AHİSİAD genel merkezinde yapılan imza törenine Genel Başkan İbrahim Çam ve İş Dünyası 2.0 Platformu Başkanı Fehmi Çoruh da katıldı. İmza törenini çok sayıda basın mensubu takip etti.

Konu ile ilgili olarak AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim Çam ve İş Dünyası 2.0 Platformu Başkanı Fehmi Çoruh kamuoyuna yönelik birer açıklama yaptılar.

İşte o açıklamalar:

AHİSİAD GENEL BAŞKANI İBRAHİM ÇAM’IN AÇIKLAMASI:

“Kıymetli Hazirun Değerli Basın Mensupları;

Ülkemizde meslek insanının ara eleman değil ana eleman olarak yeniden dikkate alınması, müteşebbis insanımızın 12yy da Ahi Evran tarafından icat edilen bugün dünyada özellikle Uzakdoğu’da kullanılan Üretimde Sektörel Kümelenme Modeli ile yatırım yapmasını sağlamayı amaç edinen Kuruluşumuz AHİSİAD 10. Yılındadır.

"GİRİŞTİĞİ HER İŞTE SONUÇ ALMAYA HEDEFLEYEN DERNEĞİZ"

Giriştiği her işte sonuç almayı hedefleyen derneğimiz, Yüce Allah’ın ilk emri İkra yani oku emrine uyarak, öğrenmeyi ve öğretmeyi ilk sıraya koymuştur. Geçmişimizin mirası olup, geleceğimizin inşası olacak Ahilik sistemini her biri dedeleri gibi edepli birer ahi olacak meslek liseli gençlerimize aktarmak azmindeyiz. Devlet büyüklerimizin hedef koyduğu Lider Ülke Türkiye Vizyonunun, üretimini artırmış ekonomisi güçlü Türkiye ile gerçekleşeceği inancındayız.

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Bugün dünyadaki birçok kıymetli şirketin hikayesinde girişimci genç beyinlerin imzası olduğunu görmekteyiz. Gençlerimizin üretkenliklerinin ve bunu yaparken ahlaki değerlerine bağlılıklarının anahtarının da ahilik sisteminde olduğuna inanıyoruz.

Nitelikli ve her sektörden üye almayı amaç edinen kuruluşumuz bu yıl 10. Yılına özel kuruluşunda emeğimiz olan ve birçok başarılı çalışmalar yapan ve dahi Ahilik düsturlarını iş yaşantılarında uygulayan İş Dünyası 2.0 Platformunun çok kıymetli yönetim kurulu almış oldukları karar ile Kuruluşumuz AHİSİAD bünyesine katılma kararlarını tarafımıza iletmişlerdir.

"BU TALEP KURULUŞUMUZCA UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"

Bu talep Kuruluşumuzca uygun görülmüştür. Bugün sizlerin huzurunda toplu imza töreni ile katılım gerçekleşmiştir.

Yüzü aşkın üyesi bulunan genç dinamik bir platformun Yönetici Ahilerinin kuruluşumuza değer katacağına inanmakta, her biri kendi sektöründe ışık olmuş 9 İş İnsanını aramızda görmekten bahtiyarız.

Edindikleri tecrübeleri AHİSİAD çatısı altında genç girişimcilere ve dahi Meslek Liseli Öğrenci Kardeşlerine aktaracakları bir sürecinde ilk basamağında yer almaktayız.

Kıymetli Hazirun Değerli Basın Mensupları,

İş Dünyası 2.0 platformunun aramıza katılması kararının önce Devletimiz ve Aziz Milletimiz başta olmak üzere kuruluşlarımız adına hayırlı olmasını temenni ediyor, katılımlarınız için teşekkürlerimi sunuyorum.

Kamuoyuna saygılarımla..”

İŞ DÜNYASI 2.0 PLATFORMU BAŞKANI FEHMİ ÇORUH’UN AÇIKLAMASI:

“Sayın Genel Başkanım, Kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve çok değerli basın mensupları,

Bugün burada, Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne geçiş yapacağımız bir güne tanıklık ediyoruz. İş Dünyası 2.0 platformu olarak, bu kararımızın ardında yatan nedenleri ve hedeflerimizi sizlerin aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmak için buradayız.

"AHİSİAD İLE YOL YÜRÜMEK BİZİM İÇİN KAÇINILMAZ BİR FIRSATTIR"

AHİSİAD'a geçiş yaparak daha güçlü bir iş birliği ve dayanışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Temelinde Sektörel Kümelenme Modelinin Ülkemiz için bir kalkınma ve gelişme hareketi olduğuna inanıyoruz ve bu modeli 10 seneyi aşkın süredir her platform ve camiada dile getiren ve bu konuda çeşitli aksiyonlar alan AHİSİAD ile birlikte yol yürümek bizler için kaçınılmaz bir fırsattır.

Ülkemizde nitelikli meslek insanı yetiştirilmesi ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar başta olmak üzere, Ahilik yani kardeşliğin bulunduğu bu cemiyette kurani ticaret, edepli esnaflık gibi ilkeleri tam manasıyla yaşayan ve yaşatan bir kurum olması da şüphesiz bizlerin bugün burada olmasının temel sebeplerinden biridir.

İş Dünyası 2.0 platformundan sizlere kısaca bahsedecek olursam,

Platformumuz Ticari hayatta birlik ve beraberlik ruhunun önemini bilen, ahlaklı ticari faaliyetleri olan birbiri arasında çeşitli ticari faaliyetler yürüten, tarih ve kültürümüzden gelen cemiyetçilik ruhuyla harman olmuş 100 genç müteşebbis ile birlikte 3 yıl önce kuruldu.

Süre gelen zaman içerisinde iş dünyasını ilgilendiren faaliyetler gerçekleştirmenin yanısıra konferanslar, b2b toplantıları, iş geliştirme toplantıları ve çeşitli brifinglerde bulunduk. Bu toplantılarda sektörel bazda tanınmış iş insanları, çeşitli Siyasi Partilerinin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte ülkemizin farklı fikirlerinden oluşan ekonomi ve ticari hayata bakış açısını da analiz etme fırsatı bulduk.

3 senenin sonunda İş Dünyası 2.0 platformunun misyonunu özerk olarak tamamladığını ve faaliyetlerinin AHİSİAD Çatısı altında devam etmesi gerektiği düşüncemizi, Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Nuri Beşinci’ye ilettik.

Kuruluşumuz AHİSİAD da bu fikrimize sıcak bakarak bugün buradaki geçiş sürecini hazırlamış oldular.

Kıymetli katılımcılar, Değerli Basın mensupları,

İş Dünyası 2.0 platformu olarak bugünden itibaren tüzel kişiliğimizi sonlandırarak Genel Başkanımız Sn İbrahim ÇAM Bey'in önderliğinde kuruluşumuz AHİSİAD ın belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi duyuruyoruz.

Başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere kuruluşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum.

İş dünyasındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek önemli bir rol üstlenen ve bu geçiş sürecinde aramızda olan siz değerli basın mensuplarına ve değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.

Kamuoyuna Saygılarımla..”