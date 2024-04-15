İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”

İran tarafından el konulan “MSC Aries” adlı konteyner gemisine “Denizcilik yasalarını ihlal ettiği” için operasyon düzenlendiğini açıkladı.

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İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı yakınlarında el konulan Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisine “Denizcilik yasalarını ihlal ettiği” için operasyon düzenlendiğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı yakınlarında el koyduğu Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisinden hala haber alınamıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün gemiye düzenlenen operasyonun gerekçesine ilişkin açıklama yaptı. Kenani, MSC Aries'in “Denizcilik yasalarını ihlal etmesi” ve İranlı yetkililer tarafından yapılan çağrılara cevap vermemesi sonucunda İran'ın karasularına yönlendirildiğini, ardından da gemiye el konulduğunu aktardı.

İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”
Gemiyi işleten MSC şirketi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın gemiye el koyduğu doğrulanırken, 25 mürettebatın güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”
MSC Aries’in İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu’na ait olduğu biliniyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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