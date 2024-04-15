İran tarafından el konulan kargo gemisine ilişkin açıklama: “Denizcilik yasalarını ihlal etti”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı yakınlarında el konulan Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisine “Denizcilik yasalarını ihlal ettiği” için operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı yakınlarında el koyduğu Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisinden hala haber alınamıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün gemiye düzenlenen operasyonun gerekçesine ilişkin açıklama yaptı. Kenani, MSC Aries'in “Denizcilik yasalarını ihlal etmesi” ve İranlı yetkililer tarafından yapılan çağrılara cevap vermemesi sonucunda İran'ın karasularına yönlendirildiğini, ardından da gemiye el konulduğunu aktardı.



Gemiyi işleten MSC şirketi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın gemiye el koyduğu doğrulanırken, 25 mürettebatın güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



MSC Aries’in İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu’na ait olduğu biliniyor.

Radar uyarısı vermek için araçlara, selektör yakan sürücülere ceza yağdı!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup başkan vekili Zeynel Abidin Okul oldu

Dilan Polat'a bir dava daha! Tehdit ettiği fenomen mesaj görüntülerini savcılığa sundu!

Haberin Devamı

Malatya’da feci kaza! Yolcu otobüsü, otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!