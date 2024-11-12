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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı!

Interpol tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı!
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Interpol tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk halkının huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine ve uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacağı belirtildi.

Interpol tarafından kırmızı bültendel aranıyordu: Mike Gerner Larsen İstanbul'da yakalandı!

İstanbul'da "Kuyu-38" operasyonu düzenlendiği ve bu operasyonda Danimarka tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen'in yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

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