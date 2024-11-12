Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
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Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor, ''Türkiye Yüzyılı altında birleşmeliyiz. İçe kapanarak kaotik gelişmeleri lehimize çeviremeyiz.''
Ayrıntılar birazdan haberimizde...
Kaynak:Bölge Gündem Haber
Siyaset