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  3. Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor
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Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor, ''Türkiye Yüzyılı altında birleşmeliyiz. İçe kapanarak kaotik gelişmeleri lehimize çeviremeyiz.''

Ayrıntılar birazdan haberimizde...

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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