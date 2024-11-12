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Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı

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Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı
Paraguay ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesinde ev sahibi ülke tarihi bir karar aldı. Paraguay futbol federasyonu, rakibinin yıldızı Lionel Messi'nin hayranlarından endişe duydu ve tribüne Arjantinli yıldızın formasıyla girmeyi yasakladı.
Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı 1 15

Lionel Messi, rakiplerini şaşırtıcı taktikler kullanmaya zorluyor.

Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı 2 25

Ev sahibi takım, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerindeki Paraguay ile Arjantin maçı öncesinde Messi'ye dikkat çekti.

Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı 3 35

Güney Amerika ekibi, ülkenin ünlü futbol efsanesinin hayranlarından endişelendiği için Messi ile oynayacakları maç öncesinde yeni bir yasak getirdi.

Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı 4 45

Federasyon, Paraguay için sıralamada çok önemli olan maçta Messi'cilerin tribünde çoğunluğu ele geçirmesini istemedi. Bu nedenle, Messi ve Arjantin formalarıyla stada girmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı 5 55

Sıra dışı yetenekleri ve başarılarıyla bir fenomene dönüşen Tangocu, dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Takımı Inter Miami'nin Japonya turnesinde de binlerce insanı peşinden sürükleyen 37 yaşındaki yıldız, rakip olarak gittiği Arjantin'in Bolivya deplasmanında da halkını sokağa dökmüştü.

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