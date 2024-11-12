Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı

Sıra dışı yetenekleri ve başarılarıyla bir fenomene dönüşen Tangocu, dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Takımı Inter Miami'nin Japonya turnesinde de binlerce insanı peşinden sürükleyen 37 yaşındaki yıldız, rakip olarak gittiği Arjantin'in Bolivya deplasmanında da halkını sokağa dökmüştü.