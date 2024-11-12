Paraguay'da flaş karar! Messi forması yasaklandı
Yayınlanma:
12 Kasım 2024 12:20
Paraguay ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesinde ev sahibi ülke tarihi bir karar aldı. Paraguay futbol federasyonu, rakibinin yıldızı Lionel Messi'nin hayranlarından endişe duydu ve tribüne Arjantinli yıldızın formasıyla girmeyi yasakladı.
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Lionel Messi, rakiplerini şaşırtıcı taktikler kullanmaya zorluyor.
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Ev sahibi takım, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerindeki Paraguay ile Arjantin maçı öncesinde Messi'ye dikkat çekti.
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Güney Amerika ekibi, ülkenin ünlü futbol efsanesinin hayranlarından endişelendiği için Messi ile oynayacakları maç öncesinde yeni bir yasak getirdi.
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Federasyon, Paraguay için sıralamada çok önemli olan maçta Messi'cilerin tribünde çoğunluğu ele geçirmesini istemedi. Bu nedenle, Messi ve Arjantin formalarıyla stada girmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.
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Sıra dışı yetenekleri ve başarılarıyla bir fenomene dönüşen Tangocu, dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Takımı Inter Miami'nin Japonya turnesinde de binlerce insanı peşinden sürükleyen 37 yaşındaki yıldız, rakip olarak gittiği Arjantin'in Bolivya deplasmanında da halkını sokağa dökmüştü.