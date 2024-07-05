İngiltere’de İşçi Partisi zafere ulaştı: Yeni dönemde İngiltere’yi yönetecek

İşçi Partisi, Birleşik Krallık genel seçimlerini kazanarak ezici bir çoğunluk elde etti. Analistler, Birleşik Krallık varlıkları ve ekonomisi için olumlu etkiler görüyor. İngiltere’de büyük bir değişiklik öngörülüyor.

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İngiltere’de İşçi Partisi zafere ulaştı: Yeni dönemde İngiltere’yi yönetecek

İngiltere'nin siyasi manzarası için sismik bir değişimde, İşçi Partisi 2024 genel seçimlerinde 410 sandalye kazanarak ve 2019 seçimlerinden 212 sandalyelik önemli bir artışa işaret eden ezici bir zafer elde etti.

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İŞÇİ PARTİSİ’NDEN ZAFER

İngiltere'nin 4 Temmuz seçimlerinde iktidardaki Muhafazakarlar kaybetti. Brexit tarafından tanımlanan 14 yıllık bir yцnetim çizgisi, bir pandemi ve sadece bir yıl içinde üç Başbakan'ı başlatan şaşırtıcı bir siyasi ve mali çalkantı dцneminden sonra, 1945'ten beri iktidarda olan dьnyanın en başarılı siyasi partisi, muhalefete geri döndü.

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İngiltere'nin Devlet Başkanı Kral Charles tarafından bir hükümet kurmaya davet edildikten sonra, İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 10 Downing Caddesi'ne gidecek ve Muhafazakarların 14 yıllık görev süresini sona erdirecek.

Muhafazakar Parti dramatik bir kayıp yaşadı ve temsillerini sadece 119 sandalyeye, 249 sandalyeye düşürdü. Liberal Demokratlar, önceki seçimlere göre 63'lük bir artışla 71 sandalye elde ederek dikkate değer kazanımlar elde ettiler.

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