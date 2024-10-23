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IMF kötü haberi açıkladı! Türkiye için büyüme tahmini düştü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2024 ve 2025 yıllarında ekonomik büyümesini düşürdü. IMF, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini %3,6'dan %3'e ve 2025 büyüme tahminini %3,2'den %2,7'ye yükseltti.

IMF kötü haberi açıkladı! Türkiye için büyüme tahmini düştü
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Ekim ayındaki Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, "Politika Değişikliği, Artan Tehditler" başlığıyla yayınlandı. Rapor, küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 büyüme tahminine sahip olduğunu ve istikrarlı ancak zayıf kalacağını öngörüyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Türkiye için IMF'nin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Türkiye için 2024 büyüme tahminini %3,6'dan %3'e, 2025 büyüme tahminini %3,2'den %2,7'ye indirdi. Dünya Bankası, Türkiye'nin 2029'a kadar yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin ediyor.

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IMF'in Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Türkiye'yi Avrupa'da gelişmekte olan ülkeler arasında gösterdi. Türkiye, 2024 için %3,2 büyüme tahminine sahipken, 2025 için %2,2 ve 2029 için %2,5 büyüme tahminine sahipti.

IMF, ABD'nin 2024 büyüme tahminini %2,8'e yükseltti. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme, maliye politikasının sıkılaşması ve işgücü piyasasındaki yavaşlamanın etkisiyle 2025 yılında %2,2'ye gerileyecek.

EURO BÖLGESİ

Euro Bölgesi büyümesinin 2024'te yüzde 0,8'e çıkması, mal ihracatındaki iyileşme sayesinde Nisan ve Temmuz tahminlerinden daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor. İç talebin artmasıyla 2025'te %1,2 büyümesi bekleniyor.

Avrupa büyümesinin 2024 yılında %3,2 seviyesinde sabit kalacağı ve 2025 yılında %2,2 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.

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