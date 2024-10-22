Vergi uzmanı asgari ücret tahminini açıkladı! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca insan, asgari ücrete gelecek zammı aylar öncesinden planlıyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2024 yılı itibariyle ara zam yapılmayan asgari ücrette son değerlendirmeyi yaptı. Bingöl, 2025 bütçe teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Bingöl, 2025 yılı bütçe teklifine göre yeni yılda vergilere yüzde 45 zam yapılacak. Ancak, asgari ücret ve maaşlara yılbaşında yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak. Son değerlendirmesinde Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Gelirimizin düştüğü bir yıl daha yaşayacağız" dedi.

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''YÜZDE 25 ZAMLANACAK''

Bingöl, "Asgari ücret için vazgeçildiği belirtilen vergi istisna tutarındaki artış ile önümüzdeki yıl asgari ücretin yüzde 25 oranında zamlanacağı sonucuna ulaşıyoruz." Bunun nedeni, 2024 bütçesinde 677 milyar lira olan asgari ücret istisnasının 2025 bütçesinde 853 milyar lira olacağıdır.

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VERGİLER YÜZDE KAÇ ARTACAK?

Ozan Bingöl, "2025 yılı bütçe teklifinde yer alan personel gideri artışı da 2024 yılı gerçekleşme tahmini dikkate alındığında yüzde 25 civarında olacaktır" dedi. Asgari ücret ve maaşlar 2025 yılında yaklaşık %25 oranında artacak ve vergiler %45.4 oranında artacaktır.