Memur olmak isteyen hemen başvursun! 13 bin memur alımı yapılacak

Kamu sektöründe çalışmak isteyen kişiler için beklenen iş ilanları yayınlandı. Duyurulan bilgilere göre, 13 748 yeni işçi alınacak. Başvuruların devam ettiği bu ilanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi çok sayıda federal kurumu içerir.



Bu ilanlarda, KOSGEB, BDDK ve SSB gibi önemli kurumlar da yer alıyor. Memur alımıyla ilgili tüm ayrıntılar ve başvuru prosedürü açıktır. İlgilenen adaylar, hangi kurumların personel alımı yaptığı ve hangi kadrolarda boşluk olduğunu da öğrendi.

KAMU PERSONELİ ALIM LİSTESİ

PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 MEMUR ALACAK ( 17 Aralık - 19 Aralık)

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ: 7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ: 33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI: 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ: 66 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ: 6 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ: 13 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ: 13 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ: 18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ: 5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ: 28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ: 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ: 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ: 16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: 1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ: 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ: 100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

Haberin Devamı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ: 8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ: 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ: 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 2 Kasım)

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ: 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Ekim - 4 Kasım)

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ: 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 25 Ekim)

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 60 ZABITA MEMURU ALACAK ( 25 Kasım - 29 Kasım)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 96 MEMUR ALACAK ( 21 Kasım - 29 Kasım)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ: 17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (18 Ekim-1 Kasım)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: 1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 5 ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ( 18 Ekim - 1 Kasım)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI: 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 18 Ekim - 1 Kasım)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLANI ( 17 Ekim - 31 Ekim)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL ALACAK ( 17 Ekim - 3 Kasım)

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI: 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Kasım - 22 Kasım)

SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 25 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)-

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ: 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 58 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ: 11 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ: 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ: 2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ: 8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Ekim - 30 Ekim)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ: 91 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 29 Ekim)

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 175 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTIR ( 15 Ekim - 29 Ekim)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: 2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Ekim - 30 Ekim)

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 MEMUR ALACAK ( 20 Kasım - 22 Kasım)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: 2024 Yılı Açıktan Personel(Mühendis, Şehir Bölge Plancısı ve Teknisyen) Alımı ( 21 Ekim - 4 Kasım)

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 300 ADET İTFAİYE ERİ ALACAK ( 18 Kasım - 22 Kasım)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ: 14 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 14 Ekim - 27 Ekim)

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI: 3 (ÜÇ) UZMAN, 1 (BİR) HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN VE 1 (BİR) DESTEK PERSONELİ ALIMI YAPACAK ( 4 Kasım - 12 Kasım)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ: 5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ: 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ: 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ: 8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ: 20 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ: 18 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA: 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ( 21 Ekim - 29 Ekim)

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ: 34 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ: 3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 11 Ekim - 25 Ekim)

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI: 7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 14 Ekim - 28 Ekim)

EGE ÜNİVERSİTESİ: 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 29 Ekim)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ: 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ: 17 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 25 Ekim)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ: 21 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)

BATMAN ÜNİVERSİTESİ: 8 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)

BATMAN ÜNİVERSİTESİ: 3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)AMASYA ÜNİVERSİTESİ: 3

ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 10 Ekim - 24 Ekim)