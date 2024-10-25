İmamoğlu için 'milli güvenlik sorunu' demişti! Dava hazırlıkları başladı

Geçen nisan ayında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından bir paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız ve sonraki gelişmeleri göreceğiz. Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için ulusal güvenlik açısından önemlidir! Mediyamız gerçek analiz yeteneğine ulaştığında bu tezin içini doldurmayı başaracaktır. Not edin.”

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Diken'den Bişar Arslan'ın haberine göre İmamoğlu, paylaşımı "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla yargıya taşıdı ve Bulut'tan 50 bin lira tazminat istedi.

YİĞİT BULUT'TAN AÇIKLAMA

Yiğit Bulut, kendisine dava açılmasına tepki göstererek, "Sevgili dostlar, bu nasıl bir iç tutarsızlık! Devletin Bakanı'na Yüksek Yargı Organı üyelerine "ahmak" deyip, "bu hakaret sayılamaz, dava açılamaz, saçmalık" diyen Ekrem bey, kendisi hakkında hakaret içermeyen bir tespiti yapmak için hırsını alamayıp adliye adliye geziyor!" dedi."