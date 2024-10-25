Seçime çok az kala kim önde! Trump mı, Harris mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son ankete göre, Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ülke genelinde yüzde 48 oy aldı.

New York Times ve Siena Koleji tarafından ülke çapında yapılan bir anket, ülkenin 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Trump ve Harris'in birincilik yarışında olduğunu gösterdi.

22 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında ülke çapında 2 bin 516 kayıtlı seçmen üzerinde telefonda yapılan bir ankette, Harris ve Trump'ın oy oranları yüzde 48 ile aynı olduğu ortaya çıktı.

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Ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda, Trump ekonomide 52% ve göçmen sorununda 54% ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris demokrasi akıbeti kaygısında 51% ve kürtaj sorununda 55% ile tercih edilen aday olarak öne çıktı. Seçimlere iki haftadan az bir zaman kala, iki rakibin oy oranının aynı çıkması, seçim kampanyalarında devam eden kıyasıya mücadelenin işareti olarak görülüyor. Bununla birlikte, seçim sonuçları konusunda da sert tartışmaların yaşanabileceği ihtimali güçlü.

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Ankette ayrıca, başkan adaylarının aynı oy oranına rağmen, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin'deki kararsız seçmenlerin iki rakibin kaderini belirleyeceğine dikkat çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer güncel anketlere göre, Harris ülke genelindeki oy oranında Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın önüne geçiyor, ancak Trump, başkanlık yarışında önemli olacak yedi kritik eyalette Demokrat rakibinin çok az farkla önünde yer alıyor.