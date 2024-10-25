Survivor bu sezon bomba gibi esecek! Acun Ilıcalı'dan ilk ipucu geldi

Uzun süredir Survivor'ı sunan Murat Ceylan, yeni sezonla ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Yarışmanın Ocak ayında başlaması planlanan All Star formatında ekrana geleceği duyurulmuştu. Ceylan, yeni sezon için heyecan verici bir dizi sürpriz hazırladığını söyledi.