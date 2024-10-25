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Survivor bu sezon bomba gibi esecek! Acun Ilıcalı'dan ilk ipucu geldi

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Survivor bu sezon bomba gibi esecek! Acun Ilıcalı'dan ilk ipucu geldi
Sunucu Murat Ceylan, Survivor'ın yeni sezonuyla ilgili ilk bilgileri verdi. Ceylan, yeni sezon için heyecan verici bir dizi sürpriz hazırladığını söyledi.
Survivor bu sezon bomba gibi esecek! Acun Ilıcalı'dan ilk ipucu geldi 1 13

Uzun süredir Survivor'ı sunan Murat Ceylan, yeni sezonla ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Yarışmanın Ocak ayında başlaması planlanan All Star formatında ekrana geleceği duyurulmuştu. Ceylan, yeni sezon için heyecan verici bir dizi sürpriz hazırladığını söyledi.

Survivor bu sezon bomba gibi esecek! Acun Ilıcalı'dan ilk ipucu geldi 2 23

Murat Ceylan, Survivor'ın yeni sezonunda hangi ünlü yarışmacıların yer alacağı merakla beklenirken, hazırlıkların hızlandığını belirtti. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ülkeye döndükten sonra çevremdeki herkes geri saymaya başladı. Çok az zaman kaldı.

Survivor bu sezon bomba gibi esecek! Acun Ilıcalı'dan ilk ipucu geldi 3 33

Bu sezon, bir önceki sezondaki beklentileri karşılamakla kalmayıp, izleyicilere sürprizler ve eğlenceli anlar getireceğiz" dedi. Ceylan ayrıca yeni sezonda ekranlarda olacağını açıkladı.

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