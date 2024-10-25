Öğretmenler bu haberi bekliyordu! Ara tatil müjdesi geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin merakla beklediği ara tatil seminerlerinin çevrimiçi olarak düzenleneceğini bildirdi. Bakan Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ara tatil seminerlerinin 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacağını duyurdu.

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Tekin, öğretmenlerden gelen yoğun talep nedeniyle bu kararın alındığını ve her ayın ilk haftasında düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" ve okul ziyaretleri sırasında yapılan seminerlerin çevrim içi yapılması kararının alındığını belirtti. Bakan, "Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek bu uygulamanın öğretmenlere kolaylık sağlamasını umdu.



Bu seminerler, öğretmenlerin yüz yüze yerine online olarak katılmasına önemli bir kolaylık sağlıyor. Hem zaman tasarrufu hem de iş yükü açısından olumlu değerlendirilen bu gelişme, öğretmenlere uzaktan erişimle seminerlere katılma fırsatı verecek.