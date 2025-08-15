İkizdere Eskice köyünde 3 yılda yapılan cami dualarla açıldı

Cami açılışında kurdelayı 3 müftü 2 kaymakam 1 milletvekili 1 genel müdür1 belediye başkanı kesti.

Rize’ye 80 ilçe merkezine 30 km uzaktaki Eskice Köyünde 3 yılda tamamlanan 250 kişilik caminin açılışı Kuranı Kerim okunmasıyla başlayan törende İkizdere Kaymakamı İbrahim Halil Sürücü, Belediye Başkanı Abdi Ekşi, Cami Yaptırma Derneği Başkanı Süleyman Durmuşoğlu’nun kısa konuşmaları sonrası caminin açılış duasını Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı yaptı.

Cami açılışına yoğun katılım, Camide İmam kadrosu yok

Caminin kurdela kesiminde Rize Müftüsü Naci Çakmakçı, İkizdere Müftüsü Muhammet Ali Berber ve Çayeli Müftüsü Nizamettin Keskin ile birlikte İkizdere Kaymakamı İbrahim Halil Sürücü, Siirt-Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Emekli Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya, eski Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu, İl Genel Meclis Üyeleri Abdurrezzak Uzun, Ahmet Aksu ve kalabalık bir davetli birlikte kesti.

İnşaatta Cami ile birlikte İmam Lojmanı, lavabo ve tuvaletler, abdesthane yapıldı. Kış mevsiminde kapalı olan Eskice köyü camisinde İmam kadrosu isteniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosuyla İmam olmadığı için köylüler kendi imkanlarıyla geçici İmam tutması bölgede ilk yapılan bir uygulama. Köylüler İmam bekliyor.

Açılışa emekli Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, DYP Trabzon (1987-1991) dönemi eski Milletvekili Mehmet Çakıroğlu, İkizdere Kaymakamı İbrahim Halil Sürücü, Siirt- Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İkizdereMüftüsü MuhammetAli Berber,Çayeli Müftüsü Nizamettin Keskin, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak, İkizdere Derneği Genel Başkanı Mümtaz Yıldırım,RTEÜ Personel Müdürü İrfan Serdar, İkizdere Muhtarlar Derneği Başkanı Rahmi Ekşi, HEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ekşi ,Eskice köyü (Haya) Dernek Başkanı Yaşar Sancak ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı