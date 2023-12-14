Çağlayan adliyesinde bir savcının odasında yaptığı “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” paylaşımı ile Türkiye gündemine oturan ve çok tartışılarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından duyurularak hakkında soruşturma çılan Avukat Buket Tekışık kim olduğu merak edilerek hakkında araştırma yapılmakta. Peki Avukat Buket Tekışık kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gündem oldu?

AVUKAT BUKET TEKIŞIK KİMDİR?

Avukat Buket Tekışık Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden mezun olan Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu. Tekışık'ın, Linkedin'de paylaştığı bilgi notunda, "İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu belirtiyor.

Tekışık, meslek etiğine aykırı davrandığına yönelik hukukçulardan da gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattı.

“Herhangi bir hakim ve savcı ile bağlantım yok”

Meslek etiğine aykırı davrandığı kaydedilen Tekışık ise kendisini "Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok" sözleriyle.

Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'e konuşan Tekışık, şunları söyledi:

"Ben tek başına çalışan ve İstanbul’da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. İsteyen Google’da aratsın. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok.

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Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı. Ben sosyal medyayı aktif olarak herkes gibi kullanıyorum. Paylaştığımda ne bir hakim ismi ne bir savcı ismi var. Ne de benim hakim ya da savcılarla bağlantım var. Beni takibe alabilirler iletişim tespiti yapabilirler. Benim adliyede çektirdiğim şahsi fotoğraflarım bile paylaşıldı. Eğer bu gündem oluyorsa ben buna çok üzülürüm."