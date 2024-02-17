İhtiyacı olana 1250 lira verilecek! Bakanlık harekete geçti

Hanede yaşayan herkesin aylık gelirine göre 850 ile 1250 TL arasında ödeme yapması bekleniyor. Şubat ayı ortalarına gelindiğinde, aile destek paketi ödemelerinde araştırmalar tamamlandı. Dün itibariyle, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş aile destek paketi ödemelerini açıkladı. Araştırmalar, çeşitli sosyal yardımların ayrıntılarını inceledi.

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2024 Aile Destek Ödemeleri



2024 Aile Destek Ödemeleri, şubat ayında Bakanlık tarafından aile destek paketi kapsamında hane başına düşen gelire bağlı olarak 850 TL ile 1250 TL arasında değişkenlik gösteren aile destek paketi hesaplara aktarılmıştır. Şubat ayı aile destek ödemeleri hakkında kamuoyuna sosyal medya üzerinden bilgi verilmektedir.



Sosyal refah paylaşımını ön planda tutan bakış açısıyla, güçlü sosyal yardım sistemimiz devam edecek. Bu ay, ihtiyaç sahiplerine Türkiye Aile Destek Programımıyla birlikte toplam 4 milyar TL yardım sağlandı.



Şubat Ayında Sosyal Yardım Ödemelerinin Yapılacağı Tarihler



Araştırmacılar, 1250 TL'ye kadar varan aile destek paketi ödemelerinin sunulmasıyla ilgili olarak araştırma yaptı. Şubat ayında, evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle ilgili hesaplara aktarılır. Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya platformları, yaklaşık yüzde kırk oranda zam yapıldıktan sonra 15 Şubat civarında zamlı ödemelerin hesaplarına aktarılması durumunda bilgilendirme açıklaması yayınladı.