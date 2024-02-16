Altın uzmanı İslam Memiş’ten yatırım için kritik uyarı yaptı: “tuhaf durum”…

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, bu hafta altındaki oynaklığa dikkat çekti. Memiş, YouTube kanalında altın hakkında konuştu. İşte İslam Memiş’in aktardıkları;

Motosiklet tutkunları için bir yenilik! Dünyaca ünlü Royal Enfield, Türkiye pazarına giriyor

“İçeride bir kota uygulaması yapıldı 2023'te. İthal altınlara kota geldiği içinde içeride talepte artış olduğu için ister istemez fiziki altınlara işçilik koyuldu. Haber gelir gelmez 1 kilogramdan 3000 dolar işçilik alındı Kapalıçarşı'da. Bu yüzden internet fiyatları ile fiziki altın arasındaki fiyat farkı devam ediyor.”

GRAM ALTIN YORUMU

“Benim tezim şu, insanlar fiziki varlıklardan uzaklaştırılıyor ve uzaklaştırılacaklar. Bundan sonraki süreçlerde yine altın üzerinden yeni vergilendirme sistemi gelme olasılığı çok güçlü.

Bu tabloyu gören gözlerine inanmayacak: 1 Ocak - 15 Şubat 2024 akaryakıt tablosu!

Bankaların alım satım makas aralığı o yüzden 50-60 lira. Bunun ekonomiye de bir katkısı olmuyor. Bir vatandaşımız ev, araba alacak, bozacak 1 kilogram altınını, 2000 dolardan bahsediyorum.

İŞÇİLİK PARASI ÖDENİYOR

“Çeyrek altında 70 liralık işçilik var son iki haftadır. Kar etmek için alıyorsunuz, 70 lira ekstra ücret ödüyorsunuz. Ben iddia ediyorum, fiziki altın varlıklara sahip olan son nesil biziz. Bizden sonraki nesiller, ya da bugüne bakalım, gençlerimize bakalım.”

Haberin Devamı

Prof. Dr. Demirtaş yazdı: Bakın enflasyon ne zaman düşecek?