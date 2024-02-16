Kredi kartlarındaki komisyon ücretlerine kamu bankaları düzenleme yaptı…

Akaryakıt istasyonlarında uygulanan kredi kartı ödemeleri işletmelerin belini büküyor. Bankaların uyguladığı komisyon nedeniyle 100 liranın yaklaşık 2,40-3,50 lirası bankalara gidiyor.

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KOMİSYON ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bankaların uyguladığı komisyon hakkında müjdeledi. Kamu bankalarının komisyon uygulayacağını söyleyen Bolat şunları söyledi;

"Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar.

5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Hayırlı uğurlu olsun."

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