Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kışla köyünde "köyü cinler sardı" iddiaları köyü karıştırdı. Köyde bulunan onlarca insan arkalarına bakmadan atalarından kalan toprakları terk ederek kaçtı... O köyde şimdi tek bir aile yaşıyor...

YAYINLAMA
Google News
Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

"Beş yıldır tek bir cin bile görmedik"

Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, "Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim" şeklinde konuştu.

"Söylentiler sürüyor"

Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek, "Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda" dedi.

Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Zelanda kıyılarını istila ettiler! 45 yalancı katil balina ve şişe burunlu yunusa ötenazi!
Yeni Zelanda kıyılarını istila ettiler! 45 yalancı katil balina ve şişe burunlu yunusa ötenazi!
Bitlis’te tır dorsesinde umuda yolculuk son buldu! 76 düzensiz göçmen jandarma kontrolünden kaçamadı!
Bitlis’te tır dorsesinde umuda yolculuk son buldu! 76 düzensiz göçmen jandarma kontrolünden kaçamadı!
Van'da görülen kurt sürüsü, belgesel görüntülerini aratmadı
Van'da görülen kurt sürüsü, belgesel görüntülerini aratmadı
Türkiye onu en kaz altında çektiği video kaydı ile tanımıştı | Depremden 11 ay sonra konuştu
Türkiye onu en kaz altında çektiği video kaydı ile tanımıştı | Depremden 11 ay sonra konuştu
Son Haberler
Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi
Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi
Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi
Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi
Bahçeli’den Özgür Özel’e tepki: Türkiye’de Dersim diye bir yer yoktur
Bahçeli’den Özgür Özel’e tepki: Türkiye’de Dersim diye bir yer yoktur
Sinirlenme, uykusuzluk ve aşırı uyuma… Tüm bu şikayetlerin tek bir nedeni var!
Sinirlenme, uykusuzluk ve aşırı uyuma… Tüm bu şikayetlerin tek bir nedeni var!
Zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklik! Binlerce şikayet vardı, Sigortacılık denetleme kurumu sonunda el attı!
Zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklik! Binlerce şikayet vardı, Sigortacılık denetleme kurumu sonunda el attı!
Osmaniye'de engelli vatandaşa yardım eli uzatan polise, validen ödül!
Osmaniye'de engelli vatandaşa yardım eli uzatan polise, validen ödül!
Çok Okunanlar
Altın bu gün ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 23 Ocak Salı güncel altın fiyatları
Altın bu gün ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 23 Ocak Salı güncel altın fiyatları
Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek
Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
Uçakta yangın paniği! Havada can pazarı yaşandı
Uçakta yangın paniği! Havada can pazarı yaşandı
Trafikte canını hiçe sayan genç, yürekleri ağıza getirdi!
Trafikte canını hiçe sayan genç, yürekleri ağıza getirdi!
Karne günü geldi çattı! Okullar 15 günlük yarıyıl tatiline girdi
Karne günü geldi çattı! Okullar 15 günlük yarıyıl tatiline girdi
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir