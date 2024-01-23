Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi

Niğde'de belediyesi tarafından işletilen ekmek fabrikasında, 25 kadına iş imkanı sağlandı. NİĞMEK Ekmek Fabrikası’nda daha önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan destek alan 25 kadını istihdam ediyor.

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Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi

Niğde'de belediye tarafından işletilen ekmek fabrikası, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan destek alan kadınların gelir kapısı oldu.

Ahiler Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen projeyi hayata geçiren Niğde Belediyesi, NİĞMEK Ekmek Fabrikası’nda daha önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan destek alan 25 kadını istihdam ediyor. Niğde Organize Sanayi Bölgesinde, 2 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada çalışan kadınlar, sağlanan iş imkanı ile kendi ayakları üzerinde durabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

NİĞMEK Ekmek Fabrikası’nda 25 kadın istihdam edildi

Fabrikada 2 yıldır çalışan Filiz Kara daha önce bir mesleğinin olmadığını proje sayesinde meslek sahibi olduğunu anlattı. Kara, "Daha önce bir iş hayatım yoktu. Buraya geldiğimden beri hayatım düzeldi. Evime, çocuklarıma bakıyorum. 3 tane çocuğum var ve bu iş sayesinde çocuklarımı kreşe gönderebiliyorum. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum" dedi.

Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi

Fabrikada 5 aydır çalışan Nihal Tenikeci ise, "Daha önce böyle güzel bir kişi yoktu. Sağ olsun Emrah Başkanımız sayesinde burada çalışıyoruz. Sigortamız var, asgari ücret alıyoruz kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. 2 çocuğum var, onlarla daha iyi geçiniyorum Maddi ve manevi olarak çok huzurluyum. Daha evvel bazı yerlerde çalıştım, temizliğe falan da gittim ama sigortamız yoktu. Şimdi daha iyiyiz. Meslek öğrendik. Biz zaten buraya başlamadan önce bir kursa gittik. Altın bileziğimizi taktık kolumuza" diye konuştu.

Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi

"Bir kadın olarak güçlü hissediyorum"

Eşinden ayrılan, 2 çocuk annesi Fatma Ertaş ise sağlanan imkan sayesinde kendisini daha güçlü hissettiğini anlattı. Ertaş, "Eşimden ayrıyım. Eskiden ev temizliklerine gidiyordum şimdi en azından maddi durumum biraz daha toparlandı. Hem annelik hem babalık yapıyorum, evin ihtiyaçlarını karşılamak, çocuklarla uğraşmak, gelip gece burada çalışmak çok zor gidiyor ama bir kadın olarak kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü işimi seviyorum çocuklarımın önünde dimdik durabiliyorum, onlara helal bir ekmek götürdüğüm için çok mutluyum. En azından bir mesleğim oldu. Çoğumuzun eşi, aile desteği yok. En azından çocuklarımıza bir ekmek parası götürebiliyoruz ve ben çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

NİĞMEK Fabrikası ile ilgili bilgi veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şunları söyledi:
"Burada çalışan kadınlarımızın hepsi Sosyal Yardımlaşma Vakfından destek alan kadınlarımız. Bu kadınlarımızın eşleri tarafından terk edilmiş ve çocuklarıyla birlikte sadece desteklerle geçinen kadınlarımızdı. Şimdi hepsinin çok güzel gelirleri var. Ayrıca bu projede bir dezavantajlı grubu daha destek olduk. Kadınlarımızın ürettiği ekmekleri şehrimize kurduğunuz büfelerde de engelli vatandaşlarımız satıyor. Hem engellilerimiz hayata tutundular onları tekrar ekonomiye kazandık hem de kadınlarımız hayata tutundular, onlara yeni bir umut doğdu bir taraftan da halkımıza da ucuz ekmek yediriyoruz."

Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi

"Çölyak hastaları için özel üretim yapıyoruz"

Çölyak hastalarının daha önce ekmeklerini temin etmekte zorlandığını söyleyen Özdemir, "Çölyak hastaları biz göreve geldiğimizde kargoyla diğer şehirlerden ekmeklerini getiriyorlardı biz bu ekmeği de artık kendimiz üretiyoruz. Bu projede özellikle bizim moralimizi bozan, kadınlar nasıl gece nasıl çalışsınlar diyen çok olmuştu ama görüyorsunuz sağ olsunlar canla başla çalışıyorlar. Çok memnunlar, çok keyifliler. Aynı zamanda yan tarafa kreş de yaptık, çocuklarını getirmek isteyen kadınlarımız olursa kreşi kullanabiliyorlar. Çok moralimizi bozmuşlar gece kadınlarımız çalışmaz demişlerdi ama biz kadınlarımıza inandık, onlarla istişare ettik, proje çok hoşlarına gitti ve canla başla çalışıyorlar. Böyle başarılı olduğunu görmekten de son derece mutluluk duyuyoruz" dedi.

Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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