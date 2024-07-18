TFF seçimlerinde gerginlik: Ali Koç, çok sert konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu genel seçimi bugün gerçekleşiyor. Seçim öncesinde ise, kulüp başkanlarının konuşmaları damga vurdu. Özellikle de Ali Koç’un konuşması dikkatleri çekti. İşte detaylar…

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TFF seçimlerinde gerginlik: Ali Koç, çok sert konuştu

TFF seçimlerinde söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un hedefinde Mehmet Büyükekşi vardı. Koç, sözleriyle beraber gerginliği daha da artırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüplerin yıldızı bir türlü barışmadı. Geçtiğimiz sezon yaşanan olaylar halen tazeliğini koruyor. Ali Koç, seçimde Büyükekşi’yi desteklemeyeceklerini açıkça belirtti. İşte o konuşmanın detayları…

BÜYÜKEKŞİ’YE AĞIR SÖZLER

“Yönetim şekli toplumun hiçbir kesiminde kabul görmeyen, tarihin hiçbir sezonunda görüşmemiş skandalları tek sezonda yaşatan, hiçbir sorumluluk almayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarına gelemeyen bir başkan olmanıza rağmen yine aday olarak çıkmanızı tebrik ederim! Helal olsun. 100 yıllık futbol tarihimizin en kötü başkanı olmanıza rağmen bugün karşımıza aday olarak çıkmanız olağanüstü bir başarıdır. Tebrik ediyorum, helal olsun. Bravo size.

TFF Başkanı'nın bu seçimi 3-5 kişinin istemesi diye dillendirmesi de sizlere saygısızlıktır. Büyükekşi aday olmayacak diye imzalarını geri çeken kulüplere sesleniyorum: Kendinizi kandırılmış hissediyor musunuz? Çünkü biz, sizlere bu durumu anlatmıştık.”

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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