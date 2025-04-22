AHİSİAD Genel Başkanı İbrahim ÇAM İHH İnsanı Yardım Vakfı nın düzenlemiş olduğu programa katılım sağladı.

İbrahim Çam İHH'da Ahiliği anlattı

İHH Pendik Temsilciliği'nde gerçekleşen programda Genel Başkan İbrahim Çam, yaptığı konuşmada, Ahilik sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olan insana verilen değer ve yardımlaşma düsturunu orta sandığı modeli ile hayata geçiren ecdadın bıraktığı bu mirası günümüzde misyon edinen kuruluşlardan biri de İHH Vakfı dır. Bizde vakfımızın dünya genelinde yapmış olduğu insana dokunan çalışmalarından memnunuz ve gurur duymaktayız diyerek, nazik misafirperverlikleri için kurum yöneticilerine ve gönül insanlarına teşekkürlerini iletti..