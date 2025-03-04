İBB'nin İETT otobüslerine neler oluyor: İstanbul'da yine alevler yükseldi!

İBB'nin İETT otobüslerine neler oluyor: Daha önce defarlarca hareket halinde yanan İETT otobüsleri, bu kez park halinde yandı.

Eyüp Sultan'da da park halindeki bir İETT otobüsünden alevler yükseldi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT otobüslerindeki sorunlar devam ediyor. Daha önce defarlarca hareket halinde yanan İETT otobüsleri, bu kez park halinde yandı. Eyüp Sultan'da da park halindeki bir İETT otobüsünden alevler yükseldi.

Büyükçekmece'de, Murat Çeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi üzerinde park halindeki bir İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

ŞOFÖR MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden otobüs şoförü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

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KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İçinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BİR YANGIN HABERİDE EYÜP SULTAN'DAN GELDİ

Eyüpsultan'da, sabah saatlerinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde motor kısmında yangın çıktı. Olay, Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi.

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Yangın, saat 07.30 sularında otobüsün motor kısmında patlak verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsü sardı ve dumanlar gökyüzüne yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte, hemen itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulundu. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şans eseri, otobüsün içinde yolcu bulunmadığı öğrenildi.

MADDİ HASAR VE SORUŞTURMA

Yangın sonucunda otobüste maddi hasar meydana gelirken, olayda ölü veya yaralı olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

İETT OTOBÜS YANGINLARININ ALTINDA YATAN SEBEP NE?

İstanbul'da son dönemde İETT otobüs yangınları sıklıkla arttı. Hemen hemen birçok noktada İETT otobüslerinde yangınlar meydana geliyor. Özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde artan bu yangınların altındaki sebebin ne olduğu oldukça merak edikiyor. Akıllara gelen ilk nedenin ise yeterince bakım yapıldığı kanısına varılıyor.

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