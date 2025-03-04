Edip Akbayram'dan sevenlerine veda: Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Edip Akbayram'dan sevenlerine veda: Geçirdiği iç kanama sebebiyle 2 aya yakın hastanede tedavi gören Akbayram için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda tören düzenlendi.

Bugün 2 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram için veda günü. Geçirdiği iç kanama sebebiyle 2 aya yakın hastanede tedavi gören Akbayram için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda tören düzenlendi. Edip Akbayram'ın anma töreninde eşi Ayten, kızı Türkü ve torunu gözyaşlarına hakim olamadı.

Zatüre sonrası geçirdiği iç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 2 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı.

Hayranlarının günlerdir güzel bir haber almayı umut ettiği Akbayram için bugün Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

Edip Akbayram'ın veda töreninde; eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan Akbayram ve ailesinin diğer üyelerinin yanı sıra; aralarında MSG Başkanı Ferhat Göçer, MESAM Başkanı Recep Ergül, Fırat Tanış, Ahmet Selçuk İlkan, Ali Rıza Binboğa, Kubat'ın da aralarında olduğu birçok isim katıldı.

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Cenaze töreninde Edip Akbayram için belgesel gösterimi yapıldı. Konser salonunu dolduran Edip Akbayram'ın yakınları ve sanatçı dostları uzatılan mikrofonlara üzüntülerini belirtti.

TÜRKÜ AKBAYRAM'DAN DUYGUSAL VEDA: HOŞÇAKAL BABACIĞIM

Edip Akbayram'ın tabutu Cemal Reşit Rey sahnesine getirildi.

Törende sanatçı Zülfü Livaneli ve Türkü Akbayram sahneye çıkaran ünlü sanatçıyı anlattı.

Edip Akbayram’ın cenaze töreninde eşi Ayten Akbayram, kızı Türkü ve torunu Lavin gözyaşlarını tutamadı.

Sahneye minik kızı ile çıkan Türkü Akbayram, babasına duygusal bir konuşma ile veda ederken şu cümleleri kurdu;

"Çoğunuzun Edip abisi benim babam. Canıma can katan yoluma inanılmaz bir ışık tutan… Ne söylesem bu coğrafyaya ülkeye kattığından daha anlamlı olmayacak. Ne söylesem zarafetini yüreğini anlatmaya yetmeyecek. İlkeleri, dimdik duruşu sarsılmaz devrimci Atatürkçü kimliğiyle bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ve asla geçmeyecek. Seni saklayacağım baba... Önce kendim için sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım. Bir evlat olarak ömrüm boyunca seninle gurur duydum, seninle gurur duymaya devam edeceğim. Hoşçakal babacığım."

"CANIMIN YARISINI KAYBETTİM"

Edip Akbayram'ın 46 yıllık eşi Ayten Akbayram da acısını "Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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